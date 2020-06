Susana Díaz anima a la Junta a dejar la "confrontación" con el Gobierno y seguir la línea de acuerdo de Arrimadas

SEVILLA, 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha valorado este martes el nuevo acto de "generosidad" que, a su juicio, ha demostrado la presidenta de Ciudadanos (Cs), Inés Arrimadas, al llegar a un acuerdo con el Gobierno de Pedro Sánchez para apoyar la última prórroga del estado de alarma, y ha animado a la Junta de Andalucía a sumarse a esa actitud "constructiva" y de colaboración con el Ejecutivo en vez de centrarse en la "confrontación" con el gabinete de coalición de PSOE y Unidas Podemos.

En una entrevista en el programa 'Espejo público' de Antena 3 Televisión, recogida por Europa Press, Susana Díaz ha valorado que el nuevo acuerdo entre el Gobierno y Cs --que incluye un plan para el sector turístico con 2.500 millones de euros en avales y 151 millones en inversión directa-- "pone el turismo como prioridad en los próximos meses", y al respecto ha animado a la Junta a que "tome nota y, en lugar de improvisar, escuche a los ayuntamientos y se sume a ese acuerdo nacional" en materia turística.

La líder de los socialistas andaluces ha celebrado que se produzca "un gran acuerdo entre las fuerzas políticas en España para ayudarnos a salir de esta crisis en las mejores condiciones posibles", y ha valorado el "acto de generosidad" de Arrimadas, que, en su opinión, "ha demostrado que en la derecha española hay dos actitudes frente a la desescalada"; una "constructiva, de querer ayudar", y otra que pasa por "crear crispación, generar odio y enfrentamiento", que es la que, según Susana Díaz, abandera el líder de Vox, Santiago Abascal, "con la complicidad" del presidente del PP, Pablo Casado.

Y el Gobierno andaluz de PP-A y Cs, "en lugar de estar en la posición de Arrimadas, ha tomado el camino de Casado, de Abascal, de Cayetana Álvarez de Toledo y todos los que están crispando estos días en la política nacional, y eso no es bueno", según ha lamentado Susana Díaz.

Cuando se cumplen dos años de la moción de censura que aupó por primera vez a Pedro Sánchez a la Presidencia del Gobierno, Susana Díaz ha valorado que, aunque "en el pasado" mantuvo "desavenencias" conocidas con el líder socialista, a quien disputó la Secretaría General del PSOE, ahora mantiene con él la "máxima colaboración", y cree que el jefe del Ejecutivo está afrontando la crisis del coronavirus "con entrega y compromiso", pese a que ha habido "momentos muy difíciles en el estado de alarma", y se está moviendo "con sensatez, sin dejarse arrastrar a esa confrontación a la que nos quieren llevar Casado y Abascal", según ha opinado.

Además, el Gobierno está gestionando la crisis "sin dejar a la gente en el camino", según ha sostenido Susana Díaz, que ha valorado que es "la primera vez" que desde el Ejecutivo central se gestiona "una crisis sin recortes, salvando que al final nadie se quede en el camino", y eso cree que hay que "agradecérselo" al gabinete de Pedro Sánchez.

Por otro lado, la máxima dirigente del PSOE-A ha subrayado que ella no comparte "nada ni con Bildu ni con la extrema derecha", y por eso le "alegra muchísimo que haya otras fuerzas políticas que se sumen a ese diálogo y acuerdo", al tiempo que ha apuntado que "no puede entender que el PP no está en ese acuerdo de ayudar para que este país salga cuanto antes" de la crisis, "con generosidad colectiva, y que se vuelva a recuperar la vida cotidiana de una manera inmediata".

LIDERAZGO "INTELIGENTE" DE ARRIMADAS

Ha defendido que, "cuando quieres a tu país por encima de tus intereses y tienes oportunidad de hacerlo, tienes que hacerlo", y ha insistido en expresar su deseo de que, "ojalá", en Andalucía tanto el presidente como el vicepresidente de la Junta, Juanma Moreno y Juan Marín, respectivamente, "tomaran el camino" de la dirección nacional de Cs "y abandonaran el de la confrontación permanente con el Gobierno, que es el que quieren Casado y Abascal", según ha insistido.

Para Susana Díaz, Arrimadas está demostrando un liderazgo "más inteligente" que el de otras fuerzas políticas, que "a ella le viene bien, porque le permite recuperar un espacio que Albert Rivera quiso voluntariamente abandonar", pero que también le viene bien "a España", y al respecto ha defendido que "la política tiene que ir detrás de la gente", y "no nos viene bien el exceso de palabras altisonantes, de crispación, que se ha visto en el Congreso en las últimas semanas".

La secretaria general del PSOE-A ha defendido que, en Andalucía, los socialistas andaluces han "procurado desde el minuto uno" del estado de alarma "que la oposición en el Parlamento no se pareciera en nada a la de Casado y Abascal en el Congreso, pero el Gobierno andaluz no lo ha aprovechado", según ha apostillado.

ESPERA QUE LA JUNTA DEJE DE "CULPAR" AL GOBIERNO

En ese sentido, ha lamentado que, durante todo el estado de alarma, la Junta se ha dedicado a "culpar" al Gobierno de España de distintas cuestiones, como del retraso de las provincias de Málaga y Granada a la hora de cambiar de fases en la desescalada, y ha apuntado que espera que, una vez que Andalucía entre en la Fase 3 y el Ejecutivo andaluz "podrá ejercer casi con plenitud sus competencias, ya dejará de echarle la culpa de todo al Gobierno de España".

En esa línea, ha confiado en que, a partir del próximo día 8 de junio, cuando Andalucía podría acceder a la Fase 3, desde el Gobierno de la Junta "asuman sus competencias con rigor, dejen de culpar a los demás y den seguridad y transparencia de las decisiones que se vayan tomando para que el proceso" de desescalada "sea bueno en Andalucía".

Al hilo, la dirigente socialista, además, ha insistido en cuestionar por qué en Andalucía, pese a que el virus, "gracias al confinamiento, ha afectado a menos personas", hay "más profesionales sanitarios contagiados, menos test de PCR hechos por habitante que el resto de comunidades autónomas, y un plan de desescalada" elaborado por la Junta "que nadie conoce y que no se ha hecho con transparencia", pese a todo lo cual el Gobierno autonómico cuenta con "una oposición que está arrimando el hombro" y que está dispuesta a "colaborar y ayudar", según ha defendido.

En ese sentido, Susana Díaz ha reiterado que espera que el Gobierno andaluz "se sume al camino que en el acuerdo" del Ejecutivo con Cs "se ha marcado para el turismo, se escuche a los que están en la primera línea" del sector y "se garantice la seguridad" en los próximos meses a la hora de visitar Andalucía.