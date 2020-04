Susana Díaz apoya que la desescalada se acelere en algunas "zonas" andaluzas pero "con rigor y sin experimentos"

SEVILLA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, se ha mostrado este jueves partidaria de que desde la comunidad autónoma se pueda plantear al Gobierno central que algunas "zonas o comarcas" de la región puedan avanzar más rápidamente en el proceso de desescalada de la crisis del coronavirus que ha diseñado el Ejecutivo, siempre que dichos espacios cumplan "con todos los indicadores" planteados por el Ministerio de Sanidad, y actuando con "rigor" y "sin experimentos".

Así lo ha indicado la dirigente socialista en una rueda de prensa que se ha desarrollado de forma telemática en la sede del PSOE-A, en Sevilla, y después de que desde el Gobierno andaluz de PP-A y Ciudadanos (Cs) se planteara este miércoles al Ejecutivo central que las provincias de Huelva y Almería accedan directamente a la fase 1 del periodo de desconfinamiento el próximo lunes, 4 de mayo.

Susana Díaz ha señalado que, si "a día de hoy, tenemos capacidad para que alguna comarcas puedan salir a más velocidad" del desconfinamiento, "con toda la seguridad para la gente" que vive en ellas, "que se ponga sobre la mesa" la propuesta, porque "el objetivo prioritario es volver a la nueva normalidad lo antes posible", pero "que no sean experimentos".

"Si hay zonas de Andalucía que cumplan con todos los indicadores, hagamos la propuesta y pongámosla sobre la mesa, informando a los ayuntamientos afectados, contando con la opinión de los profesionales sanitarios de esas zonas y comarcas, y garantizando que la salud de las personas está por delante", según ha resumido Susana Díaz, quien ha incidido en que en esto "tiene que haber rigor", y la ciudadanía "no puede ver" en los dirigentes políticos "experimentos ni ningún tipo de provisionalidad".

Además, y tras pedir que no se ponga "en peligro lo mucho que hemos avanzado" en la fase de confinamiento "para no tener que dar pasos atrás", la secretaria general del PSOE-A ha recordado que el propio Gobierno de España se ha mostrado "abierto a replantear" su propuesta de que sea la provincia la unidad de referencia para avanzar en las fases de la desescalada, pero ha remarcado que este proceso "no va de competir, sino de colaborar".

