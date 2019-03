Susana Díaz aprecia "clima de entendimiento" entre Ferraz y PSOE-A para las listas y cree que "todo saldrá bien"

Publicado 16/03/2019 13:39:47 CET

SEVILLA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este sábado que existe un "clima de entendimiento" entre la dirección federal de su partido y la federación andaluza que ella lidera para cerrar las listas que los socialistas presentarán a las elecciones generales del 28 de abril en las ocho provincias de la comunidad, y se ha mostrado convencida de que "todo saldrá bien".

A preguntas de los periodistas tras asistir al acto con el que se ha rotulado una calle de Sevilla con el nombre de Ana Orantes, víctima mortal de violencia machista, y en el marco del proceso de cierre de listas del PSOE que está previsto que concluya este fin de semana, Susana Díaz ha indicado que "se está trabajando" con "un clima entendimiento" entre la dirección federal y el PSOE andaluz.

Así, ha remarcado que desde el pasado jueves se encuentran el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, y su homólogo en el PSOE-A, Juan Cornejo, "combinando la voluntad de los militantes y las necesidades que tiene que tener el secretario general", Pedro Sánchez, "en la configuración de su equipo", y "creo que hay que dejarlos" que sigan trabajando en ello.

La también expresidenta de la Junta de Andalucía ha destacado que "la militancia ha hablado en un proceso que ha sido muy bonito" y que las direcciones provinciales han aprobado las listas con "más de un 90 por ciento" de apoyos, si bien considera que "es lógico también que el secretario general quiera contar con personas de su equipo".

Ha añadido que "todo eso, al final, tendrá un buen resultado para lo que a mí me importa, que es que el lunes, vayan los compañeros que vayan en las listas, yo me voy a dejar el pellejo, la piel, y me voy a batir el cobre para que lo que ha pasado en Andalucía" tras las elecciones autonómicas del 2 de diciembre, "que se junten dos derechas y la extrema derecha desalojando al PSOE pese a que ganó las elecciones, no se repita en España".

En esa línea, Susana Díaz ha lamentado que, en los dos meses que llevan PP-A y Ciudadanos (Cs) gobernando en Andalucía tras el apoyo de Vox a la investidura de Juanma Moreno, "se ha perseguido a profesionales como los de la violencia de género, se ha denunciado a docentes por enseñar a niños en la coeducación, se ha vetado a profesionales de la comunicación, de la radio y televisión pública andaluza, para participar en actos".

De esta manera, según ha incidido, "el retroceso y la involución es evidente, así que yo me voy a batir el cobre, y no tengan dudas de que, a partir del lunes, todos iremos a ganar las elecciones y que Andalucía sea la que más aporte a la victoria de Pedro Sánchez". "Me quiero quitar esa espinita", ha apostillado a los periodistas.

La secretaria general del PSOE-A ha insistido en que el proceso para la elaboración de las listas desde las distintas provincias andaluzas ha sido "bonito, ejemplar, porque ha habido una participación importante de compañeros en un clima afable, de ilusión y de ganas de ganar".

Ha incidido en que está "convencida de que todo saldrá bien y de que, a partir del lunes, a trabajar, a la calle y a cada rincón, dentro de Andalucía y fuera de Andalucía", para que "la gente tome nota de que, cuando la gente de izquierda, progresista, no va a votar, la derecha viene con la peor cara, que es la que estamos viendo en estos últimos meses en Andalucía". En esa línea, ha subrayado la "responsabilidad tan grande que tenemos" los socialistas.

Finalmente, la secretaria general del PSOE-A ha enmarcado dentro de la normalidad el cese, anunciado este viernes en el Consejo de Ministros, de Alfonso Rodríguez Gómez de Celis como delegado del Gobierno en Andalucía. Ha explicado que "tenía que hacerse ayer" porque "ya era miembro de la candidatura" aprobada por el PSOE de Sevilla, y ello "no era compatible" con seguir como delegado del Gobierno.