Susana Díaz se compromete a incorporar a cinco jóvenes de las JSA "en todas las ejecutivas" del PSOE-A

GUILLENA (SEVILLA), 22 May. (EUROPA PRESS) -

La precandidata a las primarias socialistas para elegir candidato a la Junta y secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, se ha comprometido este sábado a que "en todas las ejecutivas del partido haya cinco compañeros jóvenes de las Juventudes Socialistas de Andalucía (JSA) tomando decisiones".

"Si queremos que los jóvenes se acerquen a la política tienen que saber que su esfuerzo sirve para algo y hay que incorporarlos de verdad", ha dicho Susana Díaz en un acto celebrado en Guillena (Sevilla) en el que, según ha informado su equipo en una nota, se ha dirigido a los militantes de las Juventudes Socialistas diciéndoles que "no valéis sólo para llenar autobuses y actos", sino que "hay que contar con vuestras opiniones en plano de igualdad".

"Y esto vamos a hacerlo juntos y juntas", ha añadido la líder socialista, que ha sostenido que "no es cierto que a los jóvenes no les importe la política, y ésta es la demostración de que hay inquietud, rebeldía y valores para seguir sembrando más socialistas".

Ante más de 400 jóvenes socialistas, Susana Díaz ha apuntado que "este es uno de los momentos más especiales de nuestra campaña", y ha señalado que "este es el espíritu de Guillena que nos va a llevar a que todo cambie, a ganar las primarias y a volver de nuevo la Junta de Andalucía".

Así, la socialista ha denunciado que "se ha descalificado mucho a las Juventudes porque decían que no era buena escuela y deterioraba la buena militancia. Y no es así".

Díaz ha estado acompañada por el secretario general de las Juventudes Socialistas de Andalucía, Alejandro Moyano, y el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, y ha defendido que "éste no es el camino fácil".

En ese sentido, ha señalado que la suya "es la candidatura que ofrece trabajo, esfuerzo, generosidad, compromiso con Andalucía", y no es la de "quien quiera cargos, privilegios". "Yo no tengo BOE ni BOJA, eso se sabe, yo no tengo nada que repartir, pero mucho trabajo, esfuerzo y compromiso que ofrecer", ha insistido Susana Díaz.

"BLINDAR" LA INVERSIÓN EN INVESTIGACIÓN

En el encuentro con jóvenes socialistas, la precandidata socialista ha puesto de relieve que "hay miles de doctores investigando en la universidad por menos de mil euros al mes", y se ha comprometido, "cuando volvamos al Gobierno andaluz", a "blindar el 2% del PIB a la investigación, para que el talento se quede aquí y haya futuro".

De igual modo, Susana Díaz ha reivindicado la gratuidad en matrículas universitarias que le "propusieron los jóvenes socialistas de Almería" cuando gobernaba la Junta y gracias a la que "muchos jóvenes no han tenido que dejar sus carreras durante la pandemia", según ha valorado.

Además, Díaz también se ha comprometido a que las políticas de juventud "van a estar de manera transversal en todo el Gobierno y van a estar dirigidas por jóvenes, para que lleguen a la mayoría de la gente".

La socialista ha defendido que hay que abrir "un tiempo nuevo, de participación, de implicación, de codecisión, haciendo partícipes a movimientos sociales, juveniles y de mujeres", y se ha marcado como reto "luchar por el empleo de calidad, porque no es justo que aquí tengamos diez puntos más de paro juvenil que en el resto de España", y a impulsar "viviendas asequibles y en alquiler", porque "no puede ser que haya miles de chavales que están compartiendo piso y viviendo con sus padres porque no pueden pagarlo", ha abundado.

EL PSOE-A, UN PARTIDO "MUY LEAL, PERO NO UNA SUCURSAL"

Por otro lado, Susana Díaz ha defendido que "el PSOE de Andalucía es un partido muy leal pero no es ni una franquicia ni una sucursal, no se dirige con mando a distancia, porque somos libres y autónomos".

"Nadie conoce a Andalucía como nosotros, porque yo me he encargado de pateármela y recorrerla, y lo seguiremos haciendo tras el día 13 --de junio, fecha de la votación de las primarias-- porque mi única obsesión, reto y preocupación es estar cerca de la gente", ha resaltado.

La líder socialista ha llamado a "cambiar también las casas del pueblo y adaptarlas a las nuevas tecnologías, actualizándolas a una nueva sociedad que demanda cosas nuevas y diferentes", y en este sentido ha advertido de que le "preocupa y quiero nuevas formas en un nuevo PSOE abierto, sin presiones y con respeto, para seguir cambiándole la vida a mejor a la gente".