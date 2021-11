Susana Díaz comunica a la comisión de la Faffe que no comparecerá este viernes por no haber recibido notificación formal

SEVILLA, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Junta de Andalucía y actual senadora por la comunidad, Susana Díaz, ha comunicado a la comisión de investigación sobre la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe) del Parlamento autonómico que no comparecerá este viernes 5 de noviembre en la misma por no haber recibido la notificación formalmente.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la comisión, que han explicado que Susana Díaz se ha dirigido a la misma en esta semana para comunicar que no acudiría a la cita del viernes por no haber recibido la notificación formal, aunque ha expresado su voluntad de comparecer cuando sea notificada formalmente.

Las mismas fuentes han señalado que la notificación se le envió con la antelación debida (ya que tiene que ser notificada al menos quince días antes de la cita en la comisión) tanto a su domicilio como al Senado. Tras la comunicación que ha trasladado Susana Díaz, la comisión ha decidido remitirle una nueva notificación para citarla en otra fecha.

Según consta en la agenda de la actividad de esta semana del Parlamento andaluz, Susana Díaz estaba citada en la comisión a las 8,30 horas de este viernes 5, mientras que el exconsejero de Empleo Antonio Fernández también estaba citado a las 11,30 horas, si bien, como adelanta este miércoles el diario El Mundo, tampoco acudirá a la cita.

Se da la circunstancia de que Susana Díaz y Antonio Fernández estaban citados en la comisión un día antes del inicio del Congreso Regional del PSOE-A, que se desarrollará este viernes 6 y domingo 7 en Torremolinos (Málaga).

Asimismo, cabe recordar que Susana Díaz ya fue citada el 7 de noviembre de 2019 para comparecer en la comisión de investigación, pero finalmente no acudió y registró un escrito en la Cámara con sus argumentos para no acudir a la cita. Desde el PSOE-A se mantuvo que Díaz no había sido notificada fehacientemente.

Antonio Fernández también fue citado por primera vez el 21 de noviembre de 2019 y no hizo acto de presencia en la comisión.