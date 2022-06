Susana Díaz confía en la "remontada" del PSOE-A y rechaza entrar en críticas como las que ella "sufrió" en 2018

SEVILLA, 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ex secretaria general del PSOE-A y expresidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha señalado este lunes que confía en que el PSOE-A va a ser capaz de "remontar el vuelo cuanto antes" tras la derrota sufrida en las elecciones andaluzas de este domingo, en las que el PP-A ha vencido con mayoría absoluta, y ha rehusado entrar en críticas hacia sus compañeros que ahora dirigen el partido para hacer "daño" como el que, según ha lamentado, ella sufrió tras las elecciones del 2 de diciembre de 2018, cuando el partido que entonces lideraba ella venció pero sin mayoría absoluta, y con 14 escaños menos que los conseguidos en los comicios de 2015.

Así lo ha trasladado la expresidenta socialista andaluza en unas declaraciones en Cuatro Televisión recogidas por Europa Press a propósito del resultado de las elecciones andaluzas este lunes, en las que el PSOE-A ha obtenido su peor resultado histórico en esta comunidad, con 30 escaños y un 24 por ciento de votos, 3,85 puntos menos que en los comicios de 2018.

Susana Díaz, que perdió el año pasado frente a Juan Espadas las primarias para encabezar la candidatura del PSOE-A a la Junta en las elecciones andaluzas, ha dicho que confía en que su partido "es grande", y los socialistas serán "capaces de remontar el vuelo cuanto antes".

"Y lo haremos todos unidos", ha aseverado la actual senadora por designación autonómica antes de añadir que no tiene "ninguna duda" de que los socialistas andaluces "nos vamos a levantar más pronto de lo que muchos imaginan".

También ha apuntado que "a las 24 horas" de la jornada electoral "es muy difícil hacer un análisis de lo que ha pasado", y ha añadido que será "generosa, porque sufrí muchísimo cuando gané las elecciones hace tres años pero no pude gobernar" --por el pacto de gobierno entre PP-A y Ciudadanos (Cs) y el acuerdo entre el PP-A y Vox para la investidura de Juanma Moreno--, y "a horas tan sólo de cerrar las urnas me hicieron muchísimo daño". "Yo no se lo haría a nadie, y mucho menos a un compañero mío como Juan Espadas", ha añadido Susana Díaz.

La ex secretaria general del PSOE-A ha concedido que, en estas elecciones, "algo de voto útil para parar a Vox ha ido a parar al PP", partido que "se ha aprovechado de muchas circunstancias" y al que "hoy toca felicitar", pero también ha indicado que "ha habido más circunstancias" para explicar lo sucedido en estos comicios, como "la división de la izquierda", según ha citado.

ESPERA "UNA REFLEXIÓN PROFUNDA"

Susana Díaz ha llamado a "tener templanza, serenidad, y a hacer una reflexión profunda" en el seno del PSOE-A como el que van a llevar a cabo "todos", y que confía en que "las direcciones" de su partido la van a desarrollar "porque tenemos que levantar el vuelo, y en el corto" plazo, porque "tenemos unas elecciones municipales a la vuelta de la esquina y tenemos que estar a la altura de lo que es el PSOE de Andalucía", según ha remarcado.

Tras señalar que "hoy es un día triste, muy duro", en el que los socialistas andaluces "lo estamos pasando mal desde anoche", y "muchos no hemos dormido", Susana Díaz ha respondido a la pregunta de si debería dimitir alguien en el PSOE-A que no va a "entrar en esos debates porque sufrí un montón" tras las elecciones de 2018 y "he tardado mucho en recuperarme".

"No me dio tiempo; el día siguiente de las elecciones ya me estaban diciendo barbaridades en los medios", según ha lamentado Susana Díaz para insistir en que es algo que "no se lo deseo a nadie, y mucho menos a mis compañeros", ha zanjado.