Susana Díaz: "Andalucía va a ayudar y mucho a la mayoría holgada" que necesita Sánchez

Actualizado 25/04/2019 14:58:07 CET

ALCALÁ LA REAL (JAÉN), 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria del PSOE-A, Susana Díaz, se ha mostrado convencida de que "Andalucía va a ayudar y mucho" a la "mayoría holgada" que necesita el candidato socialista a la Presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez.

Así lo ha afirmado este jueves en el Teatro Martínez Montañés de Alcalá la Real (Jaén), donde, ante un auditorio de unas 400 personas, ha participado en un acto público que ha cerrado Sánchez y que también ha contado con los secretarios generales del partido en la provincia y la localidad, Francisco Reyes y Carlos Hinojosa, respectivamente.

Tras señalar que faltan 72 horas "para convencer" y para la victoria del PSOE, ha apuntado que el también alcalde alcalaíno representa lo que es el Partido Socialista, "una cadena humana, viva", que en cuatro décadas ha "transformado" la comunidad para que la gente pueda "vivir mejor".

La dirigente socialista ha aludido a la "recta final" de una campaña en la que han tenido que "aguantar de todo", como, a su juicio, pudo verse en los últimos debates, en los que se vio a "gente maleducada" que aspira a liderar el Gobierno de España.

Para Díaz, el "país ha evolucionado, pero la derecha no tanto", ya que "la cabra tira al monte" y "al final se le ve el peor rostro", como se ha "vivido en estos cien días" en Andalucía. "O nosotros vamos a votar o la derecha vuelve a gobernar. Hay que impedirlo", ha apostillado no sin subrayar de la "obligación de dejar un país mejor a nuestros hijos" del recibido.

Ha añadido que la "ventaja" es que se puede hacer con el voto, dado que "pueden intentar mutilar el estado del bienestar, invadir competencias autonómicas" o "recortar" la igualdad de las personas, "pero la derecha no puede recortar en la libertad de que cada uno vote lo que le dé la gana".

Por ello, se ha mostrado "convencida de que Andalucía va ayudar y mucho, y Jaén muchísimo más para esa mayoría holgada", al tiempo que ha asegurado que hasta el final de la campaña seguirán "pateando todos los rincones de Andalucía en busca del último voto".

Y es que, según ha agregado, a pesar de que la derecha en la comunidad andaluza está haciéndose "el muerto" para que no se le vea "la patita", su modelo se resume "en bajar impuestos a los 300 más ricos y subir el precio de la guardería todos los trabajadores".

SOCIALISMO "TAN NECESARIO" COMO HACE 40 AÑOS

La secretaria general del PSOE-A ha incidido en que estos comicios son "fundamentales" cuando se cumplen 140 años de la fundación del partido y 40 de la transición, la autonomía y los ayuntamientos democráticos. Un tiempo en el que "España ha cambiado mucho, pero el socialismo sigue siendo tan necesario como entonces".

De este modo, ha abogado por continuar mejorando y ampliando derechos en educación, sanidad, dependencia en una "sociedad moderna y sostenible que mire al futuro" y a los retos que tiene por delante, como "afrontar la soledad" de los mayores que quieren "seguir en su entorno".

Al hilo, ha considerado que 40 años después de la frase de Alfonso Guerra señalando "que nadie tuviera tanto para poner de rodillas a otro cobra sentido en la precariedad laboral", en las situaciones que sufren quienes echan muchas hora y no pueden sacar adelante a su familia, falsos autónomos, quienes cobran en negro o no tienen posibilidad de , conciliación familiar.

A ello ha sumado que cuatro décadas después "la derecha se ha empeñado" en explicar a las mujeres "qué llevamos en el vientre", punto en el que ha instado a que "no se preocupen tanto de nuestra maternidad" y más los niños cuando vienen a este mundo, de que en su entorno haya "trabajo y pensiones dignas".

"Para esto estamos pidiendo el voto", ha recalcado Díaz, que también ha defendido que "un país moderno, tolerante, inclusivo" no puede permitir "que se apeguen los pueblos". En este sentido, ha abogado por mejorar servicios e infraestructuras en los pueblos y ha defendido el PER, que "ya está bien de demonizarlo". En su opinión, si no hubiera habido una "buena gestión" desde la Junta des estos fondos "muchos pueblos se hubieran apagado de Despeñaperros para abajo, como ha ocurrido para arriba".

Además, ha insistido en la importancia de educar "en una España mejor" que no olvide la memoria histórica. "Sabemos que Andalucía sigue teniendo cunetas de hombre y mujeres a los que debemos la libertad y democracia, merecen reparación, justicia y verdad y que sus familiares sepan lo que pasó. Que nadie venga a caballo a reescribir la historia de nuestra tierra", ha dicho.

FRENAR A LA "PEOR DERECHA"

La secretaria general del PSOE-A ha destacado que, "si hace 40 años, cuando había más miedo que recursos, fue posible consolidar la democracia", ahora también los socialistas deben "dar ejemplo" y "no dejar que vuelva la peor derecha, cruel, egoísta, que siempre que pudo castigó a Andalucía, que no entendió a Andalucía" y que "se ha unido a la extrema derecha para sacar al PSOE del Gobierno de la Junta".

"Lo hicieron el 2 de diciembre, pero no vamos a dejar que lo hagan el 28 de abril", ha manifestado no sin animar a "pelear con fuerza e ilusión" hasta el viernes frente a una derecha que se ha quitado "la careta", que quiere "una España gris o de grises".

Así las cosas, ha finalizado haciendo un llamamiento "a votar", segura de que el PSOE va "a ganar y bien" para que nadie frene el modelo socialista que Jaén, Andalucía y España "necesita" y que la gente "merece", liderado por un Pedro Sánchez al que ha subrayado: "ésta es tu tierra".