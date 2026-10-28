Susana Díaz cree que "habrá que depurar responsabilidades" tras dos accidentes de tren en 10 meses: "No hay derecho"

Archivo - La secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, y la expresidenta de Andalucía, Susana Díaz, asisten al pleno institucional del Parlamento andaluz con motivo del 28F. (Foto de archivo). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta socialista de la Junta de Andalucía Susana Díaz ha señalado este miércoles que "no hay derecho" de que en un país como España se registren dos graves accidentes de trenes en un periodo de tiempo de diez meses, y ha avisado de que "habrá que depurar responsabilidades" tras el siniestro que se ha producido en la provincia de Toledo, entre dos trenes de la línea Madrid-Sevilla.

Así lo ha indicado la también exsecretaria general del PSOE andaluz en declaraciones al programa 'En boca de todos' de Cuatro Televisión recogidas por Europa Press tras el referido accidente ferroviario que ha dejado al menos 68 fallecidos en la provincia de Toledo.

Susana Díaz ha apuntado que "habrá que analizar esto cuando llegue el momento", y ha recordado el accidente que se produjo en Adamuz (Córdoba) el pasado mes de enero, en el que murieron 46 personas, para recordar que es el segundo siniestro ferroviario que se produce "en la misma vía" en lo que va de año.

La expresidenta andaluza ha señalado que "hace 30 años" que existe dicha vía de alta velocidad, y ésta registra "el triple de trenes que hace 30 años", y al respecto ha apuntado que "los profesionales están diciendo que necesitan más medios".

Susana Díaz ha indicado que hoy era el día de acordarse de las víctimas y sus familiares, pero que "habrá que depurar responsabilidades" llegado el momento, porque "no hay derecho" de que "en un país como España" se registren en diez meses dos accidentes como el de Adamuz y este de Urda (Toledo).

"No es de recibo", ha enfatizado la socialista andaluza, que ha comentado que sabe "cómo se siente mucha gente que todos los días", como ella, cogen "ese AVE", y por eso ha apuntado que entiende "el miedo que tiene la gente ahora mismo". "Esto es muy duro, y tendrán que asumirse responsabilidades", ha incidido Susana Díaz, que ha comentado además que "gracias a Dios" que viajó este pasado martes por la noche, y este miércoles no había tenido que subirse en uno de los trenes siniestrados.