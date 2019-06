Susana Díaz critica el "bochornoso espectáculo" de PP y Cs sometiendo al Ayuntamiento de Granada "a un mercadeo persa"

Publicado 26/06/2019 14:15:08 CET

SEVILLA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha criticado este miércoles que el PP y Ciudadanos (Cs) están sometiendo al Ayuntamiento de Granada a "un mercadeo persa", toda vez que considera que lo que está ocurriendo en torno a las negociaciones para la conformación del gobierno local es "un espectáculo bochornoso".

En declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz, la líder socialista ha afirmado que lo que está ocurriendo en Granada "es un espectáculo lamentable", mientras ha recordado lo que costó recuperar el crédito de la ciudad "después de todos los acontecimientos relacionados con el alcalde del PP".

Así las cosas, ha valorado el trabajo que hizo el exalcalde Francisco Cuenca y el PSOE tras la salida del alcalde del PP en la pasada legislatura para recuperar ese crédito y ha lamentado que ahora la ciudad se la estén disputando PP y Cs "como si fuera un mercado y un cambalache", lo que ve como "un espectáculo bochornoso que no merece Granada".

Susana Díaz ha manifestado que lo está ocurriendo no se lo merecen los ciudadanos y ha indicado que "habrá que reflexionar sobre si la constitución de unas instituciones puede estar sometida a un mercadeo persa de este tipo, donde la gente ve que hay un cambalache y que ellos no deciden con su voto, sino que se decide en los despachos".

Preguntada sobre si las diferencias entre PP y Cs en el Ayuntamiento de Granada y la crisis interna de Cs podrían afectar a la estabilidad del Gobierno andaluz, ha afirmado que el Ejecutivo de coalición es "frágil, débil e inestable porque tiene tres socios, con uno fuera que se hace notar cuando lo desea y que nos tiene en jaque como el día de la enmienda a la totalidad, hasta el último minuto para decir que aquí mandan en ellos".

Susana Díaz ha manifestado que Cs es "un segundo socio que ahora no sabe si es liberal o de derechas y que dice que no conoce los acuerdos entre PP y la extrema derecha, pero que aparecen firmados a la vista de todos los españoles". "Y Moreno hace de don Tancredo, yo no me entero de lo que pasa ni de lo que tengo dentro del Gobierno", ha concluido.