Susana Díaz cuestiona que Moreno agote la legislatura ante el "lío" interno de Cs que obliga a Arrimadas a "poner orden"

SEVILLA, 27 Dic. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha dicho que "no sabe" si el presidente de la Junta, Juanma Moreno, agotará la legislatura y convocará las próximas elecciones autonómicas en 2022, cuando tocan, viendo que él mismo "ha abierto ese debate" en torno a la posibilidad o no de tener que adelantar las elecciones, y teniendo en cuenta el "lío" interno de su socio de gobierno, Ciudadanos (Cs), por el que la presidenta nacional del partido naranja, Inés Arrimadas, "tiene que estar viniendo a poner orden cada dos por tres".

Así, en una entrevista concedida a Europa Press, y a la pregunta de si cree que el actual Gobierno de PP-A y Cs agotará la legislatura, que debería concluir a finales de 2022, Susana Díaz ha respondido que "no lo sé", porque "ese debate el que lo ha abierto es el propio presidente de la Junta", Juanma Moreno, a quien "nadie le ha preguntado" pero "se lleva todo el día diciendo" que no adelantará las elecciones.

"Cuando te llevas todo el día diciendo algo que nadie te ha preguntado es por algo", ha apostillado la líder socialista antes de añadir que si eso, además, se "acompaña de que tiene a su socio de gobierno (Cs) en crisis, peleándose entre si se pasa al PP o se queda como una fuerza autónoma, es que tienen un lío grande dentro" del Ejecutivo andaluz.

Para Susana Díaz, "son demasiadas coincidencias" el que "Moreno Bonilla esté diciendo que quiere agotar legislatura y que dentro de Ciudadanos hay un lío monumental" por el que "tenga que venir Arrimadas a ponen orden". "Algo está pasando dentro del Gobierno", ha aventurado la dirigente socialista, quien ha llamado la atención, además, acerca de que a todo eso hay que sumar el "continuo debate sobre la crisis de gobierno", sobre si añadir "más consejeros y más altos cargos", y si éstos "son funcionarios o son de partido".

A este respecto, y tras lamentar que el Ejecutivo de Juanma Moreno "está en crisis permanente desde el verano pasado, discutiendo" de esa cuestión desde entonces, Susana Díaz ha opinado que las recientes declaraciones de la consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, apostando por ampliar el personal de delegaciones territoriales de la Junta con militantes de Cs en vez de con funcionarios, eran más bien un "mensaje era para Juan Marín", el vicepresidente del Gobierno y líder de Cs en Andalucía.

MARÍN, "MÁS CERCA DEL PP QUE DE ARRIMADAS"

"Forma parte de ese lío que hay dentro" del partido naranja, según ha abundado la dirigente socialista en referencia a ese mensaje de Rocío Ruiz, representante también de Cs, antes de subrayar que "es evidente" que el vicepresidente de la Junta "está más cerca del Partido Popular y de Moreno Bonilla que de Inés Arrimadas".

Al hilo, Susana Díaz ha insistido en señalar que la líder nacional de Cs "tiene que estar aquí (en Andalucía) permanentemente poniendo orden en sus filas y parando lo que quiere hacer el vicepresidente, que es entregar Ciudadanos a precio de saldo al Partido Popular", según ha añadido en referencia a Juan Marín, del que ha agregado que "desde el primer día" mantiene un "seguidismo" al PP que, no obstante, ahora "ya no se oculta", porque "se ha quitado la careta" sobre "lo que quiere hacer".

Susana Díaz ha apostillado que se trata en todo caso de "un asunto interno de partido en el que yo no me meto" si no afecta al Ejecutivo andaluz. Pero "el problema es que dentro del Gobierno de Andalucía es donde está la crisis", según ha avisado la dirigente socialista, quien ha incidido en que "el lío" está "dentro" del Ejecutivo, y "eso sí repercute en todos los andaluces".

Porque, "mientras están en eso", los miembros del Gobierno de la Junta "no están en la sanidad, en el empleo, en la Dependencia, en la educación ni en gestionar la pandemia", según ha abundado la expresidenta andaluza, quien, en ese sentido, cree que hay "huelgas permanentes de trabajadores que están viendo cómo se están dejando caer los servicios públicos" porque en la Junta "están en otra cosa, que no es en lo que están sufriendo los andaluces".

Sobre si vería bien que se ampliara el número de delegados territoriales en la Junta, Susana Díaz ha respondido con la pregunta de "para qué". "¿Esa es la prioridad en este momento?", ha continuado cuestionando la dirigente socialista, para quien los únicos que pueden estar pensando en esa posible ampliación de la estructura de la Administración autonómica son "Moreno Bonilla y Marín".

"Lo que hacen falta son más sanitarios, más maestros, que se atienda a más gente en la Ley de Dependencia, que se abran de una vez por todas los centros de salud que llevan meses cerrados, que la gente pueda ir al médico, ayudas al sector de la hostelería y al comercio", ha añadido Susana Díaz, quien cree, "con seguridad", que la población andaluza diría si se le preguntara que "esos altos cargos no hacen falta", y pediría que por parte de la Junta "dejen de gastarse el dinero de nuestros impuestos en propaganda, en publicidad y en altos cargos".

En esa línea, la líder socialista ha señalado que al Gobierno andaluz "le está faltando sentido común", que es lo que la pandemia "debería haber servido a la política para que fuera lo primero". Pero, para eso, "tiene que haber generosidad y, en estos momentos, no tienen generosidad" en el seno del Ejecutivo, "sino un egoísmo profundo en lo que ellos quieren, más reparto de poder, más reparto de sillones de altos cargos y que haya muchos anuncios diciendo lo bueno que son aunque la gente lo esté pasando muy mal", según ha argumentado Susana Díaz.