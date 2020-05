Susana Díaz denuncia “descoordinación” y actitudes “irresponsables” en la Junta con la desescalada

SEVILLA, 14 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha denunciado este jueves la "descoordinación" que se está viendo en el Gobierno andaluz en relación con el proceso de la desescalada, con manifestaciones de sus miembros que son "contradictorias" y que sólo generan incertidumbre y denotan "falta de rigor" y de planificación.

En rueda de prensa telemática tras mantener una reunión con por videoconferencia con patronal y sindicatos, Susana Díaz se ha pronunciado así después de que el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, haya manifestado este jueves que "Andalucía está en una situación para poder pasar a fase 2 mañana mismo", mientras el consejero de Salud y Familias, Jesús Aguirre, haya advertido en el Parlamento del riesgo de un "problema serio de colapso" en el sistema sanitario de la comunidad si la mayoría de la población "baja la guardia" en el proceso de desescalada.

"La descoordinación está siendo habitual en el Gobierno y eso no es bueno", según ha dicho Susana Díaz, para quien el hecho de que dos consejeros que se supone que están en la primera línea de la información y la coordinación digan "cosas contradictorias es algo preocupante y no da certeza ni ayuda a eliminar las incertidumbres del presente". "Se demuestra que no hay rigor", según ha recalcado Díaz, quien ha avisado de que los miembros del Gobierno andaluz deberían ser conscientes de que cada vez que hacen declaraciones "ponen el nombre de Andalucía en el escaparate nacional e internacional" y, por ello, hay que tener rigor.

Ha apuntado que, sin duda, no ha merecido la pena la semana que hemos tenido de "titulares gruesos" por parte de miembros de la Junta, poniendo "en cuestión la seguridad de los malagueños y granadinos por siete días", en referencia a las críticas de la Junta hacía el Gobierno central por haber dejado a Granada y Málaga en la fase cero. Para Susana Díaz, se han visto "actitudes muy irresponsables" tanto del presidente de la Junta, Juanma Moreno, como de sus consejeros.

Ha manifestado que espera que la Junta haya entregado al Ministerio de Sanidad toda la documentación necesaria con las medidas que van a proteger a los malagueños y granadinos para pasar a la fase 1, y ha confiado en que de cara al paso a la fase 2 y 3 se hagan las "cosas mejor" por parte del Ejecutivo autonómico.

Díaz se ha mostrado convencida de que Granada y Málaga pasarán a la fase 1 en los próximos días y ha confiado en que la Junta ponga todas las medidas adecuadas para que se garantice la protección de todas las personas.

Asimismo, la dirigente socialista ha indicado que ante el nuevo escenario de cogobernanza entre el Gobierno central y las comunidades, la Junta tenga "más rigor" del que ha tenido hasta ahora, sobre todo, porque ahora va a tener en sus manos decisiones importantes que se tendrán que tomar escuchando mucho a los profesionales sanitarios. Ha mostrado su preocupación por los "ceses en las gerencias de hospitales", como en el Hospital Virgen Macarena de Sevilla, y por los altos contagios que ha habido en los profesionales sanitarios.

Sobre los ocurrido en el Hospital Virgen Macarena, ha dicho que, cuando llegue la hora, su partido exigirá "responsabilidades" y analizará "todos los fallos y la mala gestión que se ha hecho, sobre todo, en el ámbito sanitario por parte de la Junta". Ha manifestado que es preocupante que aunque la incidencia del coronavirus en Andalucía sido menor que en otras comunidades, se haya producido una importante tasa de contagios entre los profesionales sanitarios cuando la Junta decía que disponían de todos los medios de protección.

COMUNICACIÓN "INEXISTENTE"

Asimismo, Susana Díaz ha denunciado que la comunicación del Gobierno andaluz con el PSOE-A ha sido "inexistente" y que las pocas veces que un miembro del Ejecutivo los ha llamado ha sido para comentar asuntos que ya conocían a través de los medios de comunicación. A su juicio, esa actitud da a entender que el Gobierno no se ha querido dejar ayudar, pese a la actitud de colaboración, ayuda y de arrimar el hombro por parte del PSOE-A.

Ha confiado en que, a partir de estas nuevas fases en las que vamos a entrar, el Gobierno andaluz también entre en una fase de "colaboración con la oposición, de transparencia y de rigor". "Queremos ayudar y el Gobierno andaluz se tiene que dejar ayudar", ha dicho Díaz.

La dirigente socialista ha confiado en que la comisión creada en el Parlamento andaluz para la recuperación económica de Andalucía eche a "andar cuento antes" y que hoy mismo se ponga fecha a su primera reunión. Ha insistido en que los socialistas acuden a esa comisión con "ánimo de colaborar y de ayudar", pero la Junta también tiene que "dejarse ayudar" por el talento, el trabajo y el compromiso que algunos miembros pueden poner al servicio del interés general.