Susana Díaz se despide emocionada del liderazgo del PSOE-A: "Estaré en los próximos años donde digan mis compañeros"

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

Susana Díaz se ha despedido este lunes visiblemente emocionada de su liderazgo al frente al PSOE-A, durante su intervención ante la reunión extraordinaria del Comité Director del partido, máximo órgano entre congresos, que activará el relevo en dicho cargo, que será asumido por Juan Espadas, con toda probabilidad en este mes, y la convocatoria del 14 congreso regional. Díaz, que ha estado ocho años al frente de la Secretaría General, ha querido trasladar que estará en los próximos años donde sus compañeros digan y que seguirá siempre entregada con la misma lealtad a estas siglas, al equipo y al partido.

Susana Díaz, que no ha desvelado durante su intervención si aceptará ser senadora en representación de la comunidad autónoma, como se le ha ofrecido, ha recalcado que siempre estará entregada con la misma lealtad a su partido y sus siglas y que estará en los "próximos años" allí donde sus compañeros digan.

"No me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero he aprendido a reconocer errores", según ha expresado Susana Díaz ante el comité director, donde ha recalcado que lo que toca ahora es la "unidad" de todo el partido, que es lo que esperan los militantes de sus dirigentes y del conjunto de la organización. "Que todos vayamos a una, que arrimemos el hombro y colaboremos y que, a partir de ese momento, desde la fortaleza que da un partido unido hagamos frente a nuestro adversario y rival, que está fuera, y que es la derecha", según ha indicado Díaz, para quien la unidad "nunca se puede confundir con uniformidad".

Tras unas primarias en las que se han podido defender posiciones distintas y "confrontar" en un proceso democrático, según Díaz, un partido como el PSOE no puede "dejarse el camino la mitad del talento, de la fortaleza, del compromiso, de la ilusión y del trabajo" de nuestra organización. Para Díaz, "todos somos necesarios si queremos gobernar en Andalucía".

Ha insistido en que Juan Espadas la tendrá a su lado "como una compañera más, con el objetivo de devolver a los socialistas en Andalucía la alegría de que gobernamos en nuestra comunidad". "Desde el minuto uno que hice ese reconocimiento, él bien sabe que estoy a su lado en el trabajo, en los que me necesite y me reclame y en aquello que considere que es necesario que podamos compartir".

Ha agregado que ya terminaron las primarias y, por tanto, ya no es el momento "ni de banderas ni de ismos, sino que es el momento del PSOE de Andalucía y el único ismo que cabe entre nosotros es el del socialismo, que nos une y que nos ha traído hasta aquí".

Susana se ha emocionado especialmente a la hora de agradecer el apoyo a la militancia del partido durante sus mandatos al frente de la Secretaría General: "No voy a tener tiempo en mi vida para devolver lo que me han dado", lo que ha generado los aplausos de los asistentes al comité director.

"Ocho años al frente de la organización, esto no tiene precio", según ha añadido, apuntando que todas las mañanas recibe muchos 'whatsapp' de compañeros que son los que le dan la energía y fuerza y le recuerdan que merece la pena luchar por este partido de hombres y mujeres que lo dan todo sin esperar nada a cambio.

"Quiero devolverle a este partido una parte de lo que este partido me ha dado, que es muchísimo", según ha indicado Díaz, quien ha querido dejar claro que vive y siente al PSOE y que seguirá entregando su trabajo, la capacidad de sacrificio y el talento que tenga por este partido.

Susana Díaz también ha trasladado su agradecimiento a todos los miembros de la ejecutiva regional del PSOE-A, que han mantenido con dignidad y altura de miras en cada momento el trabajo que estábamos desarrollando; a las direcciones provinciales del partido, y al grupo parlamentario socialista de "los 33", que es "valiente y con humildad ha transitado por la oposición". Asimismo, ha tenido palabras de agradecimiento para los diputados nacionales, senadores, alcaldes, concejales y a todos los colectivos sociales con los que ha tenido la oportunidad de trabajar para buscar soluciones a problemas de Andalucía.

Al término de su intervención, Susana Díaz ha pasado la palabra a Juan Espadas, candidato a la Presidencia de la Junta y futuro secretario general del PSOE-A: "Ahora es tu tiempo".

La mesa de este comité director extraordinario ha sido presidida por el recién elegido alcalde de Granada, Francisco Cuenca, quien ha indicado que desde su ciudad, donde se ha abierto un "nuevo tiempo" tras el cambio en la alcaldía, se va a sumar para que el PSOE llegue de nuevo a la Presidencia de la Junta de la mano de Juan Espadas. "Hoy tenemos un PSOE fuerte y unido al servicio de Andalucía", ha dicho.