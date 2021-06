Susana Díaz dice que unirá al PSOE-A desde "al libertad", que ha hecho "autocrítica" y que "el partido ha despertado"

BRENES (SEVILLA), 2 Jun. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE andaluz y candidata a las elecciones primarias del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha resaltado que va a "unir el PSOE de Andalucía, pero en libertad, desde, por y para Andalucía", y ha apelado a la libertad de la militancia para elegir, recordando la historia de Andalucía: la de "la rebeldía por la igualdad".

"Nuestro referéndum por la autonomía se dirigió desde fuera para que Andalucía dijera que no, pero aquí le dimos la vuelta y dijimos que decidimos nosotros, que no queremos ser más que nadie ni menos que nadie". "No hay nadie más leal que el que es libre", ha proseguido Díaz, quien ha reivindicado que el 13J la militancia del PSOE-A decida "en libertad y desde el minuto uno todos a una a defender Andalucía, la confianza de la gente y al PSOE, que está por encima de todos nosotros". "Vale igual el voto de un ministro que el del último compañero de Juventudes", ha aseverado.

Desde la localidad sevillana de Brenes, donde ha estado acompañada por el alcalde socialista, Jorge Barrera, en un acto con militantes, Díaz ha pedido que no se "manosee la palabra renovación para seguir en el tiovivo de cargos" y ha defendido que tiene "ganas y fuerza, con la mochila despejada", porque no le ha "prometido nada a nadie, sino que se siente "acompañada y ayudada por jóvenes, por mujeres feministas, autónomos, compañeros de los pueblos y las ciudades". "Están sintiendo que lo que estamos haciendo es grande, porque es la antesala de volver al Gobierno de la Junta", ha indicado.

"AUTOCRÍTICA"

"He hecho autocrítica por los errores del pasado, -prosiguió la candidata- como por ejemplo de por qué había mareas en la calle pese al esfuerzo que hicimos en sanidad". "Ha habido momentos difíciles pero en ningún momento he bajado la cabeza, no me han podido doblar ni doblegar, porque había ganado y represento a un millón de andaluces", ha agregado.. En este sentido, ha destacado las fuerzas y las ganas con las que afronta las primarias porque "estos dos años de oposición han sido una experiencia vital". "Cuando volvamos a gobernar vamos a rectificar, pero no vamos a pactar con este gobierno de derechas, no vamos a pactar nunca con este PP que pone sus intereses por delante de los andaluces y andaluzas".

La candidata ha señalado que lleva "tantos kilómetros a la espalda" y hace hasta 8 actos al día porque en cada uno coge "adrenalina" para hacer otros 8 más. "El partido ha despertado, la gente está contenta, hay pellizco e ilusión, y volver al gobierno de la Junta dependerá solo de nosotros. Ya han pasado dos años y medio y la gente sabe comparar lo que es la derecha amarrada a la ultraderecha y lo que éramos nosotros".

"PARA UNIR Y SUMAR"

La líder socialista ha animado a vivir este proceso de primarias "en positivo, para unir y sumar, sin descalificaciones, porque todos juntos no hay quien nos pare", por lo que se ha mostrado convencida de que el PSOE va a volver a gobernar en Andalucía "en cuanto Moreno Bonilla convoque elecciones". "Somos 46.000 hombres y mujeres defendiendo socialismo por todos los rincones de Andalucía con un sentimiento positivo que es imparable", añadió.

Susana Díaz ha cuantificado en 20 millones el coste de las guarderías gratuitas -educación infantil de 0 a 3 años-, "perfectamente asumible en un presupuesto de 40.000 millones", y ha propuesto un Plan de choque en sanidad, subir 25% las pensiones no contributivas; el 2% de nuestra riqueza a la investigacion; almacenamiento de energía para crear bolsas públicas y bajar la factura de la luz; garantizar sueldos dignos y 40 horas semanales en la ayuda a domicilio, bajar la ratio a 20 niños, e introducir el estudio de la memoria democrática en las escuelas.

Díaz también ha mantenido asambleas abiertas con militantes en Sanlúcar la Mayor, Aznalcóllar y Villaverde del Río, y ha terminado su jornada por la provincia de Sevilla en Santiponce con un encuentro con compañeros y compañeras.