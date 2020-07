Susana Díaz exige a Moreno atender demandas de sanitarios en verano: "Hay recursos y tiene la mano tendida de PSOE-A"

SEVILLA, 1 Jul. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha reclamado este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que sea "sensible" y atienda las demandas que plantean los sanitarios para hacer frente en verano a la situación al hilo de la pandemia provocada por el Covid-19, toda vez que ha afirmado que "hay recursos económicos" y que tiene "la mano tendida del PSOE-A" para aprobar cuantas modificaciones presupuestarias sean necesarias.

Así se ha pronunciado Susana Díaz en declaraciones a los periodistas tras reunirse en el Parlamento con los cinco sindicatos que forman parte de la Mesa Sectorial de Salud de Andalucía: CCOO, UGT, CSIF, SMA y Satse, para analizar la moción que se aprobó en el último Pleno de la Cámara y que, con el apoyo de Adelante y Vox y el rechazó del PP-A y Cs, reclamaba recompensar económicamente el esfuerzo de estos profesionales.

La socialista ha explicado que en el encuentro han concluido que "a Andalucía le vino bien ese mes de confinamiento anterior al primer caso de fallecimiento para poder afrontar en condiciones distintas la situación frente a otras comunidades que han sido más azotadas en los picos altos de la pandemia".

Ahora, ante los rebrotes que se están conociendo, a cuenta de que crezce la movilidad, Susana Díaz defiende que esta situación requiere "un esfuerzo mayor de los centros de salud", que pasaría por aplicar un plan de verano "más ambicioso".

En concordancia con los sindicatos, Susana Díaz pide al Gobierno de Moreno más profesionales sanitarios y que no se cierren los centros de salud por las tardes pues, además, cree que hacerlo no tendría sentido cuando "más del 60 por ciento de la población no tiene previsto irse de vacaciones". Pide lo mismo para las zonas rurales, que no se cierren los centros de salud en verano.

Y así, Susana Díaz explica que la referida moción "reconoce ese aplauso pendiente de la sociedad a nuestros sanitarios al contemplar para ellos un reconocimiento económico". "Pagarles por el trabajo, esfuerzo, entrega y por el desgaste psicológico que han sufrido para salvar nuestras vidas", ha agregado.

Asimismo, explica que la iniciativa aprobada también incluía un refuerzo en la Atención Primaria "importantísimo", toda vez que incide en que dado que en la pandemia no se ha podido atender a personas con patologías menos urgentes, han aumentado las listas de espera y "ahora en verano deberían reforzarse las plantillas para poderlas agilizar".

"Hay recursos económicos, dinero incondicionado que viene del Gobierno central que no computa en el déficit, hablamos de recursos europeos que se le ha permitido reprogramar al Gobierno andaluz, unos 3.168 millones, que es más que suficiente", ha abundado la secretaria general del PSOE-A.

Por todo, Susana Díaz ha pedido a Moreno que tenga "sensibilidad, que escuche a los sindicatos sanitarios y lo que él en otras ocasiones les prometió".

"Que lo haga ahora que hay dinero y que tiene la mano tendida del PSOE-A incluso para hacer las modificaciones presupuestarias necesarias o para aprobar un Presupuesto siempre que blinde la sanidad y la educación pública, aquí nos tiene", ha zanjado.