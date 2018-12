Díaz garantiza que no hará "un Rajoy ni un Arrimadas" y que se presentará a la investidura

Actualizado 25/12/2018 16:51:50 CET

Asegura que si el PSOE no ha pedido que se vaya en su partido "a quien ha perdido las elecciones, mucho menos a quien las ha ganado"

SEVILLA, 25 Dic.

La presidenta de la Junta en funciones, Susana Díaz, ha asegurado que no va a hacer "un Rajoy ni un Arrimadas" y que se va a presentar a la investidura tras representar a la fuerza más votada el pasado 2D, en relación a que el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y la líder de Cs en Cataluña, Inés Arrimadas, no hicieran lo propio tras ganar las elecciones generales en 2016 y las catalanas en 2017, respectivamente.

En una entrevista en la cadena Ser, recogida por Europa Press, Díaz ha dicho que se ha presentado a unas elecciones para representar "dignamente a los ciudadanos" y que "claro" que se va a presentar a la investidura, tras haber cosechado más de un millón de votos. "Yo no rehuso", ha añadido la dirigente socialista.

En el caso de que finalmente pierda el Gobierno en Andalucía, Díaz ha asegurado que se quedará como jefa de la oposición "porque no hay nada más importante que tener coherencia, y hemos ganado aunque por debajo de nuestras expectativas". "¿Qué le voy a decir a los andaluces que si no gobierno me voy? Lo mínimo es quedarme en la oposición y con el orgullo de que el PSOE-A ha vuelto a ganar", ha defendido.

En su opinión, es el "tripartito de perdedores", en alusión a PP-Cs-Vox, el que tiene que explicar a los andaluces "por qué quieren desalojar al PSOE-A a cualquier precio y de la mano de quien sea".

Preguntada sobre si Ferraz le podría haber enseñado la puerta de salida, ha dicho que se siente "muy respaldada" por los militantes y que tiene el apoyo de todos sus compañeros. "Existe la tradición en el PSOE de que nunca se le pide que se vaya a quien ha ganado unas elecciones; no se le ha pedido ni al que pierde, pues mucho menos al que gana", ha apostillado.

"Tengo ilusión y ganas de parar a la extrema derecha y que el PSOE-A se convierta en ese dique de contención", ha manifestado la dirigente socialista, quien ha señalado que Manolo Batista, un veterano militante del partido, le decía hace unos días que "siempre que ha llovido ha escampado y en la laguna se ha trillado".

"Pues los campos se trillan y el partido después de cualquier debate profundo tiene que pasar página, unirse y trabajar en la misma dirección", ha sostenido Susana Díaz, quien ha asegurado que "toma nota" del descontento entre la ciudadanía tras los resultados del 2D pero también confía en movilizar en próximos comicios al electorado que se quedó en su casa.

Junto a ello, la presidenta de la Junta en funciones ha criticado que quienes han quedado segundo y terceros en estas elecciones, PP-A y Cs, estén planteando "arrinconar" al PSOE-A y "echarse en brazos de la extrema derecha, solo con el argumento de que llevamos 36 años gobernando, los años que han querido los ciudadanos".

A su juicio, "Andalucía no se acuesta de centro izquierda y se levanta de derechas", sino que se trata de un fenómeno europeo, y que como Andalucía inicia el ciclo político, pues se ha manifestado primero en esta comunidad. "El auge de la extrema derecha ha pasado Los Pirineos y Despeñaperros y hay que hacer frente con un cordón sanitario", ha opinado.

PIDE A RIVERA QUE ACLARE SI SE ENTREGARÁ A LA EXTREMA DERECHA

En este contexto, ha pedido al presidente de Cs, Albert Rivera, que aclare si está dispuesto a "entregarse a la extrema derecha o si le va a decir a sus socios europeos que ya no representa ese liberalismo moderno europeo". En su opinión, Rivera "va a ligar su presente y su futuro a los mismos que en Europa van a ligarlo con Salvini y Le Pen".

Susana Díaz ha advertido de que PP-A y Cs están dispuestos a entregarse a Vox para alcanzar la Presidencia de la Junta, "entregando así la autonomía, el estado del bienestar y el logro del 28F, devolviendo las competencias de educación o sanidad, o renunciando a las leyes de Memoria Histórica, Igualdad y lucha contra la violencia de género".

La dirigente socialista, que se ha mostrado convencida de que veremos esta semana si las "declaraciones gruesas" entre Rivera y Abascal eran una "impostura", ha considerado que solo hay un camino que es "reconocer que el PSOE-A ha ganado las elecciones y que los partidos constitucionalistas tienen que sentarse con quien ha ganado".

Ha finalizado lanzando un mensaje a los andaluces de cara al 2019, en el que ha dicho confiar que sea un buen año, garantizando que trabajará para que el PSOE-A siga construyendo una Andalucía mejor "con más empleo y mejores servicios públicos". "Espero que el resto de fuerzas reconozcan la voluntad expresada en las urnas y que no arrinconen al PSOE-A para echarse en brazos de la extrema derecha", ha concluido.