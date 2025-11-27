Susana Díaz lamenta que "personajes" como Ábalos que dirigieron el PSOE vayan a prisión por ser "presuntos golfos"

Archivo - La senadora del PSOE Susana Díaz, durante la Comisión Constitucional, en el Senado, a 5 de marzo de 2024, en Madrid (España). (Foto de archivo). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La expresidenta de la Junta de Andalucía y exsecretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha señalado este jueves que es "muy duro" que "personajes" que dirigieron el PSOE, como el exsecretario de Organización José Luis Ábalos, ingresen en prisión provisional por ser unos "presuntos golfos" y "delincuentes".

Así se ha pronunciado la actual senadora socialista por designación autonómica en unas declaraciones, recogidas por Europa Press, en el programa 'Por fin' de Onda Cero en el que colabora, y después de que el Tribunal Supremo haya acordado este jueves enviar al también exministro José Luis Ábalos y al que fuera su asesor, Koldo García, a prisión provisional sin fianza por el riesgo "extremo" de fuga de ambos ante la proximidad del juicio que se celebrará en su contra, por presuntos amaños en los contratos públicos para la compra de material sanitario, y la elevada petición de penas, de hasta 30 años de cárcel.

Susana Díaz ha defendido al hilo de este asunto "infame" que "quien la hace la tiene que pagar", y ha comentado que, por más que "se estaba viendo venir, no deja de ser bochornoso" lo ocurrido con Ábalos.

"Es durísimo" que "personajes" que "han estado al frente de tu partido en los últimos ocho años" acaben en esta situación, ha agregado la expresidenta andaluza, que ha subrayado que ella lleva "más años dentro del PSOE" en su vida "que fuera", porque forma parte del partido "desde que tenía 15 ó 16 años", por lo que ha "crecido como socialista".

"Parte de mi formación, de mi educación como persona, ha sido la casa del pueblo", por lo que "ver que los que han dirigido tu partido los últimos ocho años estén en prisión por haber sido unos presuntos delincuentes, golfos y sinvergüenzas, es muy fuerte para quien siente la política como algo noble", ha seguido comentando Susana Díaz.

La que fuera líder del PSOE andaluz ha incidido en tildar de "muy duro" asumir que esto ocurra para alguien como ella que ha concebido la política como una tarea "noble" que sirve para "ayudar a los demás", por la que "aguantas escarnio público, momentos buenos y muy malos", pero por la que "al final te llevas la satisfacción de que estás haciendo algo bonito por los demás", y ha concluido señalando que es "muy fuerte" que haya "presuntos sinvergüenzas" que "han estado aprovechándose de las siglas de un partido para presuntamente robar".