Susana Díaz insiste en gobernar en solitario y lamenta que la precampaña sea "todos contra el PSOE-A y contra mi"

Actualizado 12/11/2018 11:03:02 CET

Recalca el "amplísimo" respaldo de la militancia a las listas del PSOE-A tras quejas del sector 'sanchista'

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de la Junta y candidata del PSOE-A a la reelección, Susana Díaz, ha lamentado este lunes que la precampaña de las elecciones andaluzas del 2 de diciembre esté siendo "todos contra el PSOE-A" y contra ella misma, a la par que ha insistido en que su preferencia en poder cosechar una confianza mayoritaria de los andaluces en las urnas que le permita seguir gobernando en solitario porque así "Andalucía va a mucha más velocidad".

En una entrevista en 'Los desayunos' de TVE, recogida por Europa Press, la jefa del Ejecutivo andaluz ha dicho que aspira a tener una mayoría amplía para gobernar en solitario y así "impedir que nadie bloquee el Parlamento y bloquee a Andalucía". "Cuando antes de arrancar la campaña el resto de partidos están en los vetos y en el bloqueo, te das cuenta de que solo desde una mayoría amplia del PSOE-A puedes garantizar la gobernabilidad", ha agregado.

Así, sobre las encuestas conocidas en los últimos días, ha resaltado que otorgan "una banda ancha al PSOE-A importante, que permite incluso aumentar esa confianza, y a eso aspiro, a tener una mayoría amplia el 2 de diciembre que evite los bloqueos, los retrocesos y la inestabilidad, que es un mal síntoma para la democracia" porque, en su opinión, "la pluralidad no se puede traducir en el bloqueo de las instituciones, porque eso es retroceso en la calidad de vida de los ciudadanos".

"Aspiro a conseguir una mayoría amplia frente a quienes se presentan a las elecciones desde el bloqueo", ha apostillado la candidata socialista antes de asegurar que si logra una confianza mayoritaria de los andaluces, tenderá la mano a todos los partidos "para seguir avanzando en el crecimiento de esta tierra y en la recuperación de derechos".

Susana Díaz ha explicado que, si consigue esa mayoría, aspira a seguir gobernando en solitario para que Andalucía "siga creciendo como en esta legislatura por encima de la media europea tanto en empleo como en calidad y recuperación de derechos". Y para lograrlo, hablará "con todos", con el PP-A, con Cs y con Adelante Andalucía, porque entiende que los andaluces "lo que no quieren de nosotros es enfrentamiento ni crispación ni vetos", sino que "nos pongamos de acuerdo para que su vida vaya mejor".

No obstante, ha lamentado que la precampaña se esté desarrollando en un escenario en el que todos sus rivales se están posicionando "contra el PSOE-A" y contra ella porque esto, como ha agregado la candidata a la reelección, "no es bueno para la política". Ha rechazado así "los frentes de bloqueo" porque "despreciar el voto de los andaluces antes de que los andaluces se manifiesten no es un buen camino".

"Espero que haya un respeto absoluto a lo que libremente digan los andaluces el 2D", ha apostillado Susana Díaz, que ha garantizado que tendrá "cintura" y tenderá la mano al resto de formaciones políticas si el PSOE-A obtiene una mayoría amplia porque "esto es lo que hay que hacer en democracia". "Si uno no puede gobernar no puede impedir que otros gobiernen porque el bloqueo genera inseguridad e incertidumbre, y eso es malo para tu tierra y para los ciudadanos a los que quieres representar", ha añadido.

Asimismo, ha lamentado que la campaña "está siendo muy tóxica" y ha defendido que los andaluces merecen que sea "en positivo y limpia", de ahí que haya apostado por que cada candidato concurra "contando cómo quiere construir una Andalucía mejor y con más derechos y oportunidades", si bien ha matizado que "cuando uno tiene argumentos no tiene la necesidad de insultar ni ofender a nadie".

"Ese tipo de política canalla y de enfrentamiento tóxico no es lo que merecen los andaluces", ha insistido Susana Díaz antes de apuntar que en este país ya se ha visto en otros territorios que "se han enfrentado unos ciudadanos con otros, se ha dividido la convivencia o generado crispación" y esto no es lo que quiere para Andalucía: "Que cada uno defienda y confronte su proyecto pero que no enfrente a los ciudadanos", ha reclamado.

Del mismo modo, ha insistido en que durante la campaña "toca hablar de Andalucía" y no de otros territorios porque "tenemos el derecho que conseguimos el 28F, en el marco de la Constitución, para tener un debate propio y quiero que eso se respete", por eso ha invitado a todos los dirigentes nacionales que participarán en este proceso a que "lo que consideran que es malo para Cataluña, la crispación y en enfrentamiento, no lo traigan a Andalucía".

SOBRE LAS LISTAS DEL PSOE-A

Preguntada por el hecho de que representantes del 'sanchismo' en Andalucía hayan manifestado su malestar por el modo en que se han confeccionado las listas a las elecciones, Susana Díaz ha señalado que "es comprensible que a todos los compañeros nos haga ilusión representar a un proyecto sólido y solvente como el del PSOE-A".

"Aquí todos los socialistas andaluces apoyamos a nuestro presidente Pedro Sánchez y arrimamos el hombro porque si le va bien a España le va bien a Andalucía y si le va bien a Andalucía le va bien a España", ha manifestado para defender que el proceso de confección de las listas ha sido "ejemplar", en el que todas las agrupaciones locales y los militantes han participado "y lo han hecho con ilusión".

Así, la presidenta ha agregado que "hemos tenido un buen proceso, con un amplísimo respaldo de los militantes, prácticamente unánime en casi todas las provincias y unánime en el Comité Director, escuchando esa voz de los militantes". "Y yo me siento orgullosa de encabezar una candidatura de hombres y mujeres cualificados, comprometidos y, honestos, que representan un proyecto solvente en la defensa de esta tierra", ha remachado.

Y sobre la participación de líderes nacionales del PSOE en la campaña, Susana Díaz ha dicho que están "con los brazos abiertos" a todos los que quieran acudir porque "sabemos que los socialistas del resto de España que vengan a Andalucía lo harán con profundo respeto a esta tierra", así como que Pedro Sánchez o los ministros, "vendrán con soluciones debajo del brazo, que es lo que llevábamos años anhelando".

De otro lado, y preguntada por los debates electorales que van a celebrarse durante la campaña, Susana Díaz ha dicho que "es bueno" que puedan desarrollarse porque "nos permiten confrontar los proyectos y superar la campaña de ruido, crispación y palabras gruesas, para hablar del modelo de comunidad que cada uno ofrece para seguir creciendo y recuperando derechos".