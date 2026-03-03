Susana Díaz ofrece su "ayuda" a Montero y al PSOE-A ante las andaluzas: En 2022 "no se me dejó participar en campaña"

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda y candidata a la Junta de Andalucía del PSOE-A, María Jesús Montero, y la exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz, en el Pleno del Parlamento el día de Andalucía, el pasado 28 de febrero. (Foto archivo) - MARÍA JOSÉ LÓPEZ / EUROPA PRESS

SEVILLA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La senadora socialista y exsecretaria general del PSOE-A Susana Díaz ha querido subrayar este martes que va a "ayudar" a la actual líder del PSOE andaluz y candidata a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, previstas para el mes de junio de este año, María Jesús Montero, y ha indicado que "siempre" que la llamen desde el partido, estará ahí, y en ese punto ha lamentado que "hace tres años ni siquiera se me dejó participar en la campaña de Andalucía", en la etapa en la que la dirección de la federación socialista la encabezaba Juan Espadas.

Son mensajes que la también expresidenta de la Junta ha trasladado en declaraciones en el programa 'Espejo Público' de Antena 3 Televisión, recogidas por Europa Press, preguntada por su asistencia al Pleno institucional que con motivo del día de Andalucía se celebró en el Parlamento autonómico el pasado sábado, 28 de febrero.

Al comentario de que pudo haber "eclipsado" a María Jesús Montero con su asistencia a dicho acto en el Parlamento, al que también acudió la actual secretaria general del PSOE-A y vicepresidenta primera del Gobierno, Susana Díaz ha respondido que esa es "una maldad que se hace queriendo, para intentar separarnos entre socialistas buenos y socialistas menos buenos".

La actual senadora por designación autonómica ha dicho que está "acostumbrada a esto". "Es decir, paso de estar liquidada y quemada a que me manoseen y me utilicen cuando creen que de esa manera pueden hacer daño a mi partido", ha añadido Susana Díaz, quien en ese punto ha querido dejar claro que va a "ayudar a María Jesús" Montero.

"Lo he dicho desde el minuto uno", ha remarcado la expresidenta de la Junta, quien ha puesto de relieve entonces que "hace tres años --las últimas elecciones al Parlamento andaluz fueron el 19 de junio de 2022, y en ellas venció el PP-A de Juanma Moreno con mayoría absoluta, mientras que Juan Espadas fue el candidato del PSOE-A a la Junta-- ni siquiera se me dejó participar en la campaña en Andalucía porque allí había una herida muy complicada con la dirección" de la federación socialista, "en ese momento encabezada" por quien era secretario general, ha añadido en referencia al citado Espadas.

Dicho esto, Susana Díaz ha aseverado que "siempre que se me llame al partido, estaré". "Cuando se me pide ayuda, estaré, porque soy leal al PSOE por encima del dirigente o la dirigente que en cada momento" esté al frente, ha remarcado.

Por otro lado, a la expresidenta y exlíder del PSOE-A le han preguntado por la información que publica este martes el diario 'ABC' acerca de que María Jesús Montero prevé mantener el escaño con el que cuenta en el Congreso de los Diputados por la provincia de Sevilla hasta que pasen las elecciones andaluzas, de forma que no renunciaría al mismo antes de esos comicios.

Al respecto, Susana Díaz ha indicado que de ese tema sólo conocía lo que ha leído en la noticia, y lo que cuenta es que "lo único" que "va a mantener" Montero es "el escaño en el Congreso, que es lo que todos los ministros de todos los colores políticos, cuando han ido de candidato en sus territorios, han tenido hasta que se han presentado", según ha defendido.