Susana Díaz: "La próxima foto de Colón es otra foto de la vergüenza que empezó con Moreno blanqueando a la ultraderecha"

MOTRIL (GRANADA), 31 May. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las Primarias del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha subrayado que "la foto de Colón del próximo día 13 es una nueva foto de la vergüenza, que comenzó en San Telmo con Moreno blanqueando a la ultraderecha".

Durante un encuentro con militantes en la Casa del Pueblo de Motril (Granada), junto a la secretaria general y portavoz municipal, Flor Almón, y Alejandro Toquero, secretario general de Juventudes de Motril, ha rechazado los insultos en la campaña, pues "el que descalifica y ofende a otro compañero no sirve, porque no une: no me vais a escuchar una mala palabra de ningún compañero. Quien para defenderme a mí ataca a otro compañero se equivoca, y además no ha entendido nuestro proyecto".

Es por ello que Díaz ha lamentado "los empujones y zancadillas dentro y fuera del partido en estos dos años que han sido muy duros".

Pese a todo, "he dado un paso al frente pero no voy sola, soy una más de un gran equipo, de gente de mucha valía que no piensa en los cargos, sino en el PSOE, gente que sabe que lo que vamos a hacer el día 13 es muy importante para el PSOE y para Andalucía; estoy robándole tiempo a mi familia porque estamos haciendo algo grande y bello, trabajar por dejar una sociedad mejor".

La líder socialista, que reitera las "ganas, fuerza e ilusión" que la mueve en esta campaña de primarias, ha resaltado que se siente "libre y autónoma, sin tener que ser políticamente correcta ni acartonada, porque no le he tenido que pedir permiso a nadie, voy ligera de equipaje y ofreciendo solo mucho trabajo en un proyecto de presente y mucho futuro".

En este sentido, ha instado a sopesar el "modelo de PSOE que vamos a elegir el día 13, si queremos que sea una mesa de marketing político, teledirigido desde fuera, o un partido con voz propia".

Ha apelado a la fuerza del socialismo en Andalucía: "desde que llegué no hemos perdido ni una sola de las elecciones. Veo a compañeros que, aun habiendo perdido elecciones, nadie le plantea que dé un paso atrás ni le abren el debate de la renovación", por lo que se ha preguntado ¿por qué aquí sí? Por el tiovivo de los cargos. Aquí no hemos perdido, aquí seguimos como primera fuerza política y con encuestas que nos dan más diputados", detalla.

Junto a los socialistas granadinos de la Costa Tropical, Susana Díaz ha señalado que "esto no es Madrid, aquí vamos a decidir los hombres y mujeres andaluces, con autonomía, porque por delante de todo siempre tiene que estar nuestra tierra y la defensa de Andalucía: el PSOE-A es el corazón que bombea socialismo a nuestro partido en España".

La candidata ha explicado que está preparada para "hacer nuevas cosas, es el momento: me coge joven y con experiencia de saber gobernar". "Vamos a hablar de proyectos y de personas con respeto y sin miedo", ha relatado.

ASAMBLEA "DESBORDADA" EN ALBUÑOL

Susana Díaz ha concluido la jornada con encuentros con socialistas en La Mamola y La Rábita, en Albuñol, en una asamblea abierta que ha desbordado las previsiones y que ha obligado a muchos militantes a seguir el acto desde la calle. Ahí, Díaz ha puesto en valor que su campaña "cada día va a más" y que se nota que se "está sumando mucha más gente". En este sentido, la socialista ha señalado que "hacía años que no se notaba tanta emoción, ilusión y fuerza en una campaña".

Díaz, que ha estado acompañada por la alcaldesa de Albuñol, María José Sánchez, y el alcalde pedáneo de La Rábita, Manuel Salinas, ha agradecido a las decenas de militantes de la Costa Tropical almeriense que se han querido acercar hasta Albuñol para mostrar su respaldo. A todos ellos, Díaz les ha asegurado que "estoy segura que el 13 de junio es la antesala para que volvamos a gobernar en Andalucía".

Con todo, ha afirmado que "los kilómetros me dan más ilusión y más ganas de seguir recorriendo las casas del pueblo de Andalucía" y que "cuando me preguntan que cómo puedo aguantar ocho actos al día les digo que esos actos me dan la energía y la adrenalina para hacer otros ocho más".