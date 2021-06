Susana Díaz: "El próximo domingo será PSOE de Andalucía sí o PSOE de Andalucía no, como ocurrió el 28-F"

SEVILLA, 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

La candidata a las elecciones primarias del PSOE-A, Susana Díaz, ha defendido este miércoles que el próximo domingo "será PSOE de Andalucía sí o PSOE de Andalucía no, como ocurrió el 28-F, cuando Andalucía dijo sí a nuestra autonomía", y que al día siguiente "nos uniremos para hacer un partido fuerte, desde, por y para Andalucía, que recuperará el gobierno de nuestra tierra".

En encuentros mantenidos con militantes de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) y Puente Genil (Córdoba), ha reseñado que "esta marea de ilusión es imparable, porque miles de socialistas se han levantado para defender la autonomía y la libertad del PSOE de Andalucía". En este sentido, la socialista se ha mostrado "contenta, feliz y valiente, muy valiente, porque sé que los caminos difíciles marcan un antes y un después, y este proceso marcará el presente y el futuro del partido".

Ha afirmado que "el domingo será un hito en la historia del PSOE de Andalucía, porque será una noche de ilusión, valentía y esperanza, y después haremos un cambio de verdad, para hacer un partido permeable, abierto, tolerante y respetuoso". De este modo, la candidata ha prometido que "haremos un PSOE autónomo de verdad, que defienda a Andalucía, en el que nadie señale a nadie. Un PSOE fuerte, en el que quienes tengan responsabilidad rindan cuentas ante la militancia, que es la voz de la verdad".

Susana Díaz, que lleva "mas de 300 Casas del Pueblo y agrupaciones visitadas ", ha señalado que se siente "con fuerza, energía, coraje y redaños", y se ha comprometido a que "desde el minuto uno vamos a unirnos, porque todos somos compañeros y nos une la fraternidad socialista, que está por encima de todos".

La socialista, que ha sido presentada en Puente Genil por el alcalde de la localidad, Esteban Morales, ha reiterado que "el PSOE de Andalucía es libre, autónomo y exige respeto siempre", y "no lo dirige nadie desde fuera de Andalucía porque nos hemos ganado el respeto y los mismos derechos que el resto de los socialistas de España". En este sentido, ha recordado que "la blanca y verde del 28-F significa libertad y los socialistas andaluces no vamos a permitir que, mientras a otros se les permite decidir en libertad, a nosotros no".

De este modo, la candidata ha reiterado que "hemos sabido interpretar desde el PSOE andaluz que la voz de la verdad es la voz de la militancia, una voz con fortaleza y en blanco y verde, y que representa a todos los colectivos con los que nos estamos reuniendo".

"MORENO TIENE LA FOTO DE COLÓN TODOS LOS DÍAS EN SAN TELMO"

Díaz, que antes ha mantenido una asamblea abierta antes más de un centenar de militantes socialistas en Alcalá de Guadaíra, también ha señalado que "no hay día que pase que no haya un colectivo que nos busque para que le ayudemos en sus problemas: sindicatos sanitarios, consumidores o ecologistas". Además, se ha comprometido a "hacer bolsas públicas de energía para ayudar a las familias, empresas y trabajadores a bajarles la tarifa, porque no es de recibo que las eléctricas se estén poniendo las botas". En este sentido, ha afirmado que "ha llegado la hora de pedir menos banderitas y que los que han hecho caja en la pandemia ayuden ahora a levantar España".

Siguiendo con los compromisos, la candidata socialista también se ha mostrado dispuesta a "subir un 25 por ciento las pensiones no contributivas para dar dignidad a las abuelas" y a "meter de modo curricular en las escuelas la Memoria Democrática para que los jóvenes sepan lo que pasó, porque solo educando se frena la ultraderecha".

Por otro lado, Díaz ha criticado que "Moreno dice que no va a la foto de Colón por motivos personales porque tiene miedo y no puede explicarlo, porque después necesita a Vox para gobernar en Andalucía". A juicio de Díaz, la realidad es que "Moreno tiene la foto de Colón todos los días aquí, en San Telmo".