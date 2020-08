Susana Díaz urge a Moreno comparecer y vuelve a tender la mano para el Presupuesto si prioriza salud y educación

Asegura que la educación en Andalucía "está en llamas" y que la atención sanitaria es "una odisea"

SEVILLA, 25 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha exigido este martes al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que comparezca en el Parlamento para informar sobre la situación del Covid en la comunidad autónoma y las medidas que planea aplicar, cuando le ha afeado que pretenda salvar el verano "con dos bolos". Además, ha vuelto a tender la mano del PSOE-A al Ejecutivo para apoyar las cuentas del 2021 pero siempre y cuando priorice el empleo y blinde la sanidad y educación públicas.

Susana Díaz, en declaraciones a los periodistas en los pasillos del Parlamento andaluz antes de participar en la Diputación Permanente, ha defendido que en vez de este órgano, hoy se tendría que haber celebrado un Pleno en la Cámara andaluza ante la "incertidumbre, inseguridad y el miedo" que sienten miles de andaluces por la expansión del Covid.

Y es que, como ha precisado, si bien durante el confinamiento el Covid-19 afectó con menos impacto a Andalucía que a otras comunidades, "desde el domingo, somos la tercera comunidad en número de contagios, con una media de 600 diarios, por detrás de Cataluña y Madrid, y con 20 fallecidos en la última semana".

Por eso, Susana Díaz cree que el Gobierno andaluz debería haber dado explicaciones en una sesión plenaria "y haber mandado un mensaje de seguridad, de certidumbre, de transparencia, dando datos e informando de la hoja de ruta que tiene el Ejecutivo autonómico para una situación difícil y complicada que en estos momentos provoca inseguridad, incertidumbre y miedo".

"Este verano merece, por parte del presidente, que comparezcan en este Parlamento, que cojan la mano que le hemos tendido los partidos de la oposición para trabajar en beneficio de los andaluces y que transmita seguridad, confianza y rigor de lo que está pasando", ha insistido la líder del PSOE-A, que también ha rechazado la falta de información que facilita la Junta desde que tiene el mando único: "En más de 67 días que lleva de mando único, Moreno no ha comparecido una sola vez de manera extraordinaria en este Pleno".

Ha lamentado la falta de información y también que los servicios sanitarios "están bajo mínimos, ir al médico se ha convertido en una odisea, los profesionales avisan de que no están en situación de aguantar una segunda oleada, no se refuerzan los centros sanitarios, no se contratan más rastreadores", así como "seguimos a la cola de los PCR que se están haciendo en toda España y a los que se les hace, tardan una semana y cinco días en recibir el resultado".

En cuanto a la educación, Susana Díaz ha avisado de que la situación "es igual de desconcertante o peor", toda vez que ha censurado que si bien no se sabía cuál iba a ser la evolución de la pandemia "sí sabía cuando había que volver al colegio, pero el Gobierno andaluz no lo ha querido ver o no quería planificar, no quería escuchar a la comunidad educativa".

"Nuestra educación está en llamas", ha recalcado Susana Díaz, que ha defendido la vuelta a las aulas presencialmente porque es la mejor manera de garantizar la igualdad entre los pequeños pero, lamenta, "han dejado en los hombros de los maestros la responsabilidad de algo que tenía que haber hecho la autoridad sanitaria, que era planificar esa vuelta al colegio con toda la seguridad".

Así, ha rechazado que ahora a la Junta le "entren las prisas" a 25 de agosto "porque llevamos avisando prácticamente desde marzo", de modo que "han tenido tiempo de planificar".

Y es que, en opinión de Susana Díaz, "no es de recibo" que ahora a Moreno "le entre prisa" y quiera que la situación "la arregle Pedro Sánchez" porque "tenían que haberse sentado con la comunidad educativa y haber tomado decisiones como otras comunidades lo están haciendo". Además, ha recordado que cuenta con 2.000 millones del Gobierno central para garantizar una vuelta al cole segura como "ha reconocido el consejero de Hacienda".

EL PSOE-A NO SE QUEDA EN EL LAMENTO

De hecho, ha asegurado que ante esta situación el PSOE-A no se queda en el lamento sino que quiere ayudar, de ahí que vuelva a tender la mano al Gobierno andaluz y se muestre dispuesta a apoyar el Presupuesto autonómico para el 2021, aunque lamenta que, "hasta ahora, la mano que ha querido Moreno es la mano de la ultraderecha".

No obstante, ha incidido en que el respaldo de los socialistas solo tiene un precio: "Proteger la educación, meter más profesores y maestros dentro de las aulas y bajar las ratios, proteger la sanidad, contratar a más profesionales, reforzar nuestro sistema público de salud, reforzar los centros de salud y blindar el empleo".

Sin embargo, ha lamentado que el presidente de la Junta no les ha llamado, entendiendo que "hubiera sido lógico también que hubiera llamado a los grupos de la oposición para planificar y para escuchar qué medida tenemos".

"No nos ha llamado porque tiene dos manos entre las que elegir: la de Vox, que le exige impregnar de su ideario cualquier documento o la mano del PSOE-A, que le pide proteger la educación pública, bajar la ratio, contratar a más maestros, proteger la sanidad, hacer más PCR, dar seguridad a mayores". "Les resulta mucho más cómoda la mano de la ultraderecha que la mano del PSOE-A", asegura Susana Díaz.

Entretanto, también ha rechazado que el Ejecutivo autonómico esté usando constantemente la fórmula del decreto para sacar adelante medidas frente el Covid porque "no está habiendo diálogo y es algo que nos preocupa porque afecta a la seguridad, a la salud y abre un horizonte de mucha incertidumbre para nuestra tierra".

SOBRE UNA REUNIÓN MONOGRÁFICA DE EDUCACIÓN

Por otra parte, y a raíz de que Moreno pida una reunión con el Gobierno central entre las comunidades monográfica de educación, Susana Díaz ha defendido que la lealtad, la coordinación y la cooperación entre las administraciones es buena, pero cuestiona que ahora el Gobierno andaluz reclame eso cuando durante el estado de alarma, cuando el Ejecutivo central ejercía el mando único, "decía que tenía secuestrado a la autonomía y que quería ejercer su competencia".

"Ahora que las competencias suyas, ¿por qué no las ejerce?", se ha preguntado la líder del PSOE-A, quien cree que Moreno "no ha hecho su tarea, ha hecho como los malos estudiantes, dejando la vuelta al cole para el último día y en el último día ya no sabe lo que va a hacer", por eso "mira a Pedro Sánchez y al Gobierno de España para que baje aquí y le solucione la papeleta".

No obstante, insiste en que "hay que colaborar, hay que cooperar, hay que ver las buenas prácticas en otros lugares, el Gobierno España tiene que poner dinero en las comunidades y está poniéndolo, lo ha reconocido el consejero Bravo". "Todas esas cosas hay que hacerla, pero el presidente andaluz tiene que hacer su tarea", ha zanjado.