Susana Díaz ve "infame" que Vox "use a 13 niños para poner de rodillas" a la Junta y que "Moreno agache la cabeza"

LA PUERTA DE SEGURA (JAÉN), 24 May. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE de Andalucía, Susana Díaz, ha considerado "infame" que VOX "use a 13 niños para poner de rodillas" a la Junta y que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, "agache la cabeza".

Así lo ha indicado este lunes en La Puerta de Segura (Jaén) y a preguntas de los periodistas sobre el anuncio de VOX de retirar su apoyo al Ejecutivo autonómico tras conocerse que Andalucía acogerá finalmente a 13 menores migrantes no acompañados procedentes de Ceuta.

Para Díaz, "si a esos ultraderechistas 13 niños le parece un problema es que Andalucía tiene un problema con que esos individuos estén en el Parlamento de Andalucía y sean los que tengan cogido la sartén por el mango al gobierno de la derecha".

Una situación ante la que ha afeado que "Moreno no abre la boca", pese a que "les podía haber parado los pies". A su juicio, no lo ha hecho "porque es un presidente de prestado, que le debe el sillón, no al voto de los andaluces, porque perdió las elecciones, sino que se lo debe a esos doce ultraderechistas y es lamentable".

"Ayer le dije que levantara la voz, que rompiese con VOX. Y, a día de hoy, sigue de la misma manera, está preso de la ultraderecha y por eso calla. Y el que calla, otorga", ha subrayado la dirigente de los socialistas andaluces.

Además, cuestionada por las críticas de la formación que lidera Santiago Abascal a la presencia de Ciudadanos (Cs) en el gobierno de la Junta, ha apuntado que "(Juan) Marín está casi en el PP" y "lo que le falta es que le dé Moreno Bonilla el carné". "Lleva ya dos años que prácticamente se está haciendo un Toni Cantó en diferido", ha concluido.