Susana Díaz ve "intolerable" la violencia en las protestas por Hasel y critica la "sobreactuación" de Pablo Iglesias

SEVILLA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, Susana Díaz, ha considerado este lunes "intolerable" en una democracia como la española la violencia que se está viviendo en ciudades como Barcelona en el marco de las protestas por el encarcelamiento del rapero Pablo Hasél, al tiempo que ha criticado la "sobreactuación" del vicepresidente del Gobierno y líder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias, con sus manifestaciones, como las relativas a que no hay una plena normalidad democrática en España.

En declaraciones a Antena 3, recogidas por Europa Press, Díaz ha insistido en que en una democracia como la nuestra no cabe esa violencia ni caben los que alientan la violencia. Ha indicado que lo que se está viendo en Barcelona es "violencia y vandalismo" y lo que están sufriendo las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado "tampoco es tolerable" y tienen que tener el apoyo de toda la sociedad española.

Respecto al apoyo que ha expresado el portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, a las protestas, ha indicado que ella no comparte esas manifestaciones, porque "jamás se puede alentar la violencia y en una sociedad democrática como la nuestra no puede tener cabida actitudes de ese tipo". Se ha mostrado además convencida de que la inmensa mayoría de los ciudadanos se solidariza, apoya y respeta a los cuerpos y fuerzas de Seguridad de Estado, que lo están dando todo.

Asimismo, ha indicado que, en modo alguno, puede considerarse libertad de expresión las amenazas que ella misma ha recibido a través de las redes sociales donde un individuo decía que había que darle "un tiro en la frente" o la imagen de una muñeca ahorcada con el rostro de la vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo. "Eso son amenazas o otro tipo de delitos, pero eso no es libertad de expresión", según Díaz, quien ha considerado que "por supuesto" que hay que mejorar la libertad de expresión en nuestro país, pero ese tipo de actitudes no son "tolerables".

En cuanto a las protestas en contra del encarcelamiento de Hasél, Susana Díaz ha indicado que el problema de este caso es que se está "tergiversando" la realidad porque este individuo no va a prisión por lo último que ha hecho, "sino por un historial de actos delictivos punibles, que se han ido sentenciando y que lo llevan al final a esta situación".

Según Susana Díaz, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha sido "claro" al manifestar que en una democracia consolidada como la nuestra "no tiene cabida este tipo de violencia".

Asimismo, Susana Díaz ha querido dejar claro que la violencia que se ha viviendo por el asunto de Hasél no tiene nada que ver con las protestas que se han desarrollado en Linares (Jaén), donde dos policías que no estaban de servicio hicieron algo "que no se corresponde con la actitud con los cuerpos y fuerzas de Seguridad del Estado", ya que cargaron contra un padre y una hija que estaban en un restaurante, lo que causó una gran indignación.

En cambio, lo que está ocurriendo en ciudades como Barcelona es "vandalismo" y, en modo alguno, la alta pasa de paro juvenil o el agotamiento por la pandemia, puede justificar que la gente salga a la calle para cometer esos actos violentos.



RENOVACIÓN DEL CGPJ

De otro lado, en relación con la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el hecho de que el presidente del PP, Pablo Casado, no quiera la participación de Unidas Podemos, Susana Díaz ha indicado que no entiende por qué el líder popular tiene que hacer política "frente a otro" y está continuamente "vetando, enfrentando y crispando" al tiempo que "blanquea a la ultraderecha" que a final te acaba "devorando", como ya ha ocurrido con Ciudadanos (Cs).

Asimismo, Susana Díaz ha querido dejar claro que no le gusta la "sobreactuación" de Pablo Iglesias, porque lo importante "no eres tú" y estar todo los días en los informativos, sino lo que haga el Gobierno central y poner en valor sus actuaciones para ayudar a los ciudadanos en estos momentos tan duros de la pandemia del coronavirus.