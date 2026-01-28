Suspendidas las clases en el Colegio Príncipe Felipe de Motril por filtraciones

Efectos del paso de la borrasca Kristin a su paso por Granada. - ÁLEX CÁMARA-EUROPA PRESS

MOTRIL (GRANADA), 28 (EUROPA PRESS)

El Colegio Príncipe Felipe de Motril (Granada) ha suspendido las clases este miércoles a raíz de las intensas lluvias, en tanto que se están produciendo filtraciones por una claraboya.

Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, el Ayuntamiento de Motril ha trasladado a la Delegación de Desarrollo Educativo y FP la existencia de una claraboya en la que se están produciendo filtraciones, así como que había mucha agua en el centro.

Ellos eran partidarios de que se suspendieran las clases y así se ha hablado con la inspección y con la dirección del centro decidiendo hacerlo por prevención. El jueves los técnicos evaluarán si se reanudan las clases.