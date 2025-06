Suspendido en Jaén el juicio por el intento de homicidio de una mujer a su pareja

JAÉN 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sección Segunda de la Audiencia de Jaén ha suspendido el juicio en el que una mujer se enfrenta a nueve años de cárcel por apuñalar durante una discusión al que era su pareja.

La decisión la ha acordado el tribunal después de que el abogado de la acusada haya pedido la declaración de dos testigos a los que no se ha podido localizar y que considera clave para su defensa. Aunque el Ministerio Fiscal y la acusación particular no consideraban necesario la declaración de estos dos testigos, el tribunal ha optado por la suspensión y por fijar el juicio para el próximo 10 de octubre.

Precisamente, los dos testigos cuya declaración reclama la defensa son dos de las personas que se encontraban en la fiesta y que conocían el origen de lo que luego acabó siendo una agresión con arma blanca.

Además, la defensa ha señalado que la acusada ya ha consignado 14.000 euros para reparar el daño causado. El de este martes era el segundo intento de celebrar el juicio, después de que fuera aplazado en abril de este año.

El Ministerio Fiscal acusa a esta mujer de un delito de homicidio intentado por el que, además de los nueve años de cárcel, también le reclama cinco años de libertad vigilada y otros diez años de prohibición de comunicarse y acercarse a la víctima, un hombre que en el momento de los hechos tenía 32 años.

El Ministerio Público recoge en su escrito de calificación que los hechos tuvieron lugar en Andújar (Jaén) en la madrugada del 30 de diciembre de 2022 y que la pareja comenzó a discutir a las puertas de un establecimiento donde habían estado de fiesta con familiares y amigos. Seguidamente se trasladaron a la vivienda donde siguieron discutiendo en presencia de una pareja de amigos.

En un momento dado de la discusión, "hubo un forecejo" y la acusada cayó al suelo. La pareja de amigos intentó separarlos llevándose a cada uno a sitios diferentes de la casa, pero la acusada "con ánimo de acabar con la vida de quien había sido su pareja sentimental, cogió un cuchillo de una longitud de 23 centímetros --con once centímetros de hoja y 12 centímetros de mango--" y le asestó una puñalada en la zona izquierda del tórax, ha añadido el escrito.

Fue sobre las 5,40 horas cuando la Policía Nacional recibió una llamada alertando de una discusión en una vivienda. Hasta el lugar se desplazaron dos patrullas, pero antes de su llegada una nueva llamada trasmite que en el mismo domicilio al que se dirigían había un herido por arma blanca. Cuando llegaron, los agentes se encontraron al herido y a otra persona que le estaba taponando la herida. En el momento de los hechos, en el domicilio se encontraba la presunta agresora, el herido y otra pareja más.

El joven que estaba auxiliando al herido también presentaba cortes en las manos que al parecer, según relató a la Policía Nacional, se los hizo al intentar mediar para evitar que nuevamente la detenida agrediera con el cuchillo a su pareja.

Fiscalía señala que las lesiones sufridas "habrían provocado la muerte de la víctima con un grado de certeza absoluta sino se le hubiera aplicado con urgencia el tratamiento médico quirúrgico".

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Andújar acordó el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer, una joven de 25 años en el momento de los hechos. Quedaría en libertad vigilada en abril de 2023 tras abonar 3.000 euros de fianza.

El herido fue ingresado inicialmente en el Hospital Alto Guadalquivir de Andújar, desde donde se trasladó hasta el Hospital Médico-Quirúrgico, en Jaén capital, centro en el que permaneció hasta recibir el alta médica.

En concepto de responsabilidad civil, Fiscalía solicita que se condene a la acusada a indemnizar a la víctima en la cantidad de 17.200 euros por las lesiones físicas sufridas y otros 8.000 euros más por los daños morales.

Por estos hechos, la acusada ingresó en prisión provisional el 30 de diciembre de 2022 y salió en libertad con cargos el 24 de abril de 2023, previo pago de una fianza de 3.000 euros.