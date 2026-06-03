El Taller de Arte y Creatividad del Aula Permanente de Formación Abierta de UGR expone en Fundación Caja Rural Granada

El Taller de Arte y Creatividad del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada (UGR) ha presentado en la Sala de Exposiciones de Servicios Centrales de Caja Rural Granada 'Paisajes para una paloma urgente', una exposición colectiva - FUNDACIÓN CAJA RURAL GRANADA

GRANADA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Taller de Arte y Creatividad del Aula Permanente de Formación Abierta de la Universidad de Granada (UGR) ha presentado en la Sala de Exposiciones de Servicios Centrales de Caja Rural Granada 'Paisajes para una paloma urgente', una exposición colectiva que recoge el trabajo pictórico desarrollado por el alumnado de los grupos de Pintura Inicial y Avanzado, durante el curso académico 2025-2026.

La muestra, que cuenta con la colaboración de Fundación Caja Rural Granada, nace de una mirada sensible hacia la paz y de un proceso de exploración creativa desarrollado mediante técnicas y procedimientos de la pintura y la escultura, articulado desde una reflexión estética sobre las posibilidades del arte y su poder transformador.

A la inauguración han asistido la responsable de Fundación Caja Rural Granada, Poli Servián, el director del Aula Permanente de Formación Abierta, Juan Antonio Maldonado, y las profesoras de los Talleres de Arte y Creatividad, Elizaberta López Pérez (Coordinadora), Cristina de Pinedo Extremera, Elena Martínez Melgarejo y Manuela Avilés Martos, quienes destacaron el increíble esfuerzo y entusiasmo de los participantes de este programa universitario para mayores de 50 años.

La muestra recoge el resultado de un proceso artístico en torno a la temática de la persona y el paisaje en busca de paz, desarrollado desde la reflexión, la experiencia personal y el compromiso creativo, donde la pintura y la escultura se convierten en espacios de búsqueda, memoria y esperanza inspirados en artistas como Goya, Picasso, Dalí, entre otros, y referencias cinematográficas como La vida es Bella de Roberto Benigni.

Especialmente relevante para el alumnado del Taller Inicial, ha sido conocer a artistas alemanes del siglo XX como Käthe Kollwitz, Emil Nolde y Hannah Höch, quienes reflejaron el sufrimiento humano desde perspectivas emocionales, críticas e inconformistas mediante el expresionismo y el collage dadaísta.

Esta profundización artística les ha permitido experimentar desde diferentes perspectivas y recursos diversos, integrando como soporte artístico materiales (ligeros, frágiles, reciclables) soportes humildes, cercanos a la vida cotidiana, a lo que se toca y se transforma. Su aparente debilidad se convierte aquí en una metáfora poderosa: la Paz también es frágil, y precisamente por eso exige cuidado, atención y presencia.

Esta exposición propone al visitante un recorrido simbólico por fragmentos de horizontes de paz, guiado metafóricamente por una paloma que sobrevuela lugares, personas y momentos donde todavía late la posibilidad o el anhelo del encuentro, la esperanza y la paz.

A través de técnicas pictóricas y escultóricas diversas, aplicadas en un formato libre, cada participante ha construido su propia cartografía emocional. Algunas obras evocan paisajes bélicos o escenarios simbólicos atravesados por la destrucción, el sufrimiento o la vulnerabilidad, provocados por la guerra. Otras, sin embargo, remiten a espacios de serenidad y paz interior, desde territorios emocionales reconfortantes, donde emergen la reconstrucción y la capacidad reparadora de los vínculos humanos.

Cada obra constituye una mirada singular hacia aquello que sostiene, conmueve o permite resistir frente a la incertidumbre contemporánea, representando artísticamente horizontes simbólicos donde la figura humana y el entorno dialogan desde la memoria, la vulnerabilidad, el deseo profundo de reconciliación y conquista de la paz.

La libertad técnica y formal ha favorecido que cada artista encuentre una manera propia de expresar esta búsqueda interior, dando lugar a composiciones cargadas de sensibilidad, significado y fuerza poética. Pintura y escultura conviven así en una exposición que invita a detenerse, contemplar y reflexionar sobre la necesidad urgente de construir espacios de paz en el presente.

En esta ocasión, son 34 artistas quienes muestran sus obras: María José Araús, Teresa Bachs, Carmen Cano, María Isabel Carmona, María Eloisa Castillo, Francisco Castillo, María Pilar Concha, Dolores Conde, María José Cuesta, Margarita de la Puente, Matilde Enríquez, María Eloísa Estévez, Bibiana Fernández, María Ángeles Gámez, Francisca García, Rosario Gónzález, María González, María Teresa Jiménez, Juan Marín, Rosario Martín, Ascensión Morillas, Antonio Ortega, Manuel Ramón, Cristina Pérez, Alejandro Ramírez , Pedro Reyes, María Antonia Sánchez, Margarita Sánchez, Ana Brígida Sánchez, Sebastián Soria, Elena Ureña, Antonio Vigil, Ariaan van der Boon, y María Sol Vigor.

La exposición 'Paisajes para una paloma urgente' pueden visitarse hasta el 20 de junio de 2026 en la Sala de Exposiciones del edificio de Servicios Centrales de Caja Rural Granada, en horario de lunes a sábado de 19,00 a 21,00 horas (excepto festivos).