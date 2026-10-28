Los taxistas de Córdoba se ofrecen a Adif para trasladar pasajeros afectados por el corte del tráfico ferroviario

Taxis en la parada de la Estación de Córdoba-Julio Anguita. - AUTACOR

CÓRDOBA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Provincial de Autónomos del Taxi de Córdoba, Autacor, se ha puesto este miércoles "a disposición de Adif" para el traslado a sus respectivos destinos de los viajeros, desde la Estación de Córdoba-Julio Anguita, que han resultado afectados por el corte del tráfico ferroviario en la línea de alta velocidad entre Andalucía y Madrid a causa del accidente ferroviario ocurrido en Udra (Toledo).

Según ha informado Autacor en una nota remitida a Europa Press, los taxistas cordobeses se han ofrecido al citado ente público ferroviario "para colaborar en todo lo necesario" y ha solicitado además "al Ayuntamiento de Córdoba la suspensión de los descansos de hoy miércoles, 28 de octubre", poniendo toda su flota "a plena disposición de los servicios de transporte de la ciudad".

De igual forma, la asociación ha destacado que, al margen de su puesta a disposición de Adif, a título particular, "más de 80 taxis" han partido ya, a demanda de pasajeros afectados, desde la Estación de Córdoba-Julio Anguita hacia Madrid y otros destinos.

Junto a ello, Autacor ha expresado su "más profundo pesar por el trágico accidente ferroviario de Urda", y ha trasladado sus "condolencias y solidaridad a las víctimas y sus familiares".