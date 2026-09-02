El Teatro de la Axerquía de Córdoba acoge tres clásicos universales para celebrar su medio siglo de existencia

Archivo - Teatro de la Axerquía en una imagen de archivo. - IMAE - Archivo

CÓRDOBA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Axerquía de Córdoba ha programado tres clásicos universales a dos semanas de cumplir medio siglo. Así, del 15 al 17 de septiembre, dos compañías cordobesas y una invitada sevillana convierten el recinto en un recorrido por el teatro clásico.

Según ha concretado el Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) en una nota, Trápala Teatro abre el ciclo el 15 de septiembre, a las 21,30 horas, con 'Cuán largo me lo fiáis', que recupera una leyenda cordobesa poco conocida. En 1617, la compañía de un actor llamado Jerónimo Sánchez representó en la ciudad un texto sobre Don Juan que, con el tiempo, inspiraría a Tirso de Molina para escribir El Burlador de Sevilla.

De este modo, Trápala convierte ese dato histórico en ficción e imagina que el alma de aquel actor "no descansa, sino que vuelve cada noviembre a Córdoba para revivir, una vez más, las luces y las sombras del personaje que ayudó a crear".

En contexto, fundada en 1974 por un grupo de jóvenes recién salidos de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba, Trápala es la compañía teatral más antigua de la ciudad, con más de cuarenta títulos a sus espaldas; de hecho, ella misma cumplió sus propios 50 años en noviembre de 2024, menos de dos años antes de subirse a un escenario que cumple exactamente los mismos.

Sobre el escenario, el Coro de Ópera de Córdoba y la Camerata Gala acompañan una puesta en escena que mezcla voz cantada y voz hablada, "alejándose del Don Juan romántico de Zorrilla para volver a sus raíces: Tirso, Molière y la ópera de Mozart".

Posteriormente, el 16 de septiembre, también a las 21,30 horas, toma el relevo la Compañía de Teatro Clásico de Córdoba con 'El perro del hortelano' (1.618). Es la historia de la condesa Diana, atrapada "entre el orgullo y el deseo", puesto que no puede casarse con Teodoro, su secretario, por diferencia de clase, pero "tampoco soporta verlo enamorarse de otra". De ahí el título, que recoge el viejo refrán castellano sobre "quien ni come ni deja comer", con Marga González como Diana y Álvaro Barrios como Teodoro.

Fundada en 2002 por un grupo de actores egresados de la Escuela Superior de Arte Dramático de Córdoba y dirigida por Antonio Barrios, la compañía lleva más de veinte años dedicada a recuperar el teatro del Siglo de Oro, con más de una docena de montajes que van de La vida es sueño, de Calderón, a piezas propias sobre la propia historia de Córdoba, como El Gran Capitán o Maimónides o la luz del pensamiento. "Ver esta comedia de enredo bajo las estrellas de la Axerquía, en el mismo recinto donde el teatro vivió su primera noche hace 50 años, es una cita poco habitual con uno de los grandes clásicos del Siglo de Oro", han valorado desde el IMAE.

Finalmente, el 17 de septiembre a la misma hora, 'Macbeth', la tragedia con la que el Teatro Clásico de Sevilla ha sido reconocida con el Premio Lorca 2026 a la mejor adaptación o versión teatral podrá disfrutarse en la Axerquía. Con Íñigo Núñez y Celia Vioque como el matrimonio protagonista, este montaje nació en 2025 para celebrar los 20 años de la compañía, fundada por Juan Motilla, que cuenta con Alfonso Zurro --dramaturgo con más de cuarenta montajes dirigidos y actual presidente de la Academia de las Artes Escénicas de Andalucía-- como director habitual de sus espectáculos.

Con más de ochenta premios en su trayectoria, la Axerquía recibe así, en su propio aniversario, una producción "nacida para festejar otro", como ya ocurrió con Trápala, otra de las tres compañías del ciclo llega a Córdoba celebrando también su propia efeméride. Más de cuatro siglos después de su estreno, la historia de un hombre "empujado por la ambición hasta la locura sigue resultando incómodamente actual". "Puede que ya no creamos en brujas, pero cuesta poco reconocer a quienes hoy susurran al oído del poder. Con ella, el ciclo cierra su recorrido por el Siglo de Oro y la Inglaterra isabelina con la pieza más oscura de las tres", han señalado.

Por su parte, la presidenta del IMAE, Isabel Albás, ha apostillado que el teatro "forma parte del ADN de la Axerquía desde su primera noche, hace 50 años. Con este ciclo queremos reivindicar ese vínculo y celebrarlo como merece, con tres clásicos universales que dialogan con nuestra propia historia".

En suma, las tres funciones tienen un precio individual de quince euros, pero quienes quieran ver el ciclo completo pueden hacerlo con el abono conjunto, a 35 euros, que da acceso a las tres noches. Tanto las entradas sueltas como el abono del 50 aniversario están a la venta en 'teatrocordoba.es' y en la aplicación móvil 'IMAE - Teatros de Córdoba'. Para quienes prefieran la compra presencial, la taquilla del Teatro Góngora permanecerá abierta hasta el 30 de septiembre, en horario de 10,00 a 14,00 horas, de lunes a viernes.