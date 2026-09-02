El Teatro Caja Granada acoge el 26 de octubre el concierto homenaje a la mítica banda granadina Los Ángeles

Cartel del concierto 'El eco de Los Ángeles' que se celebrará el 26 de octubre en el Teatro Caja Granada con una amplia de artistas y bandas granadinas que rinden tributo a una de las bandas más señeras e influyentes de la ciudad. - EL ECO DE LOS ÁNGELES

GRANADA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Caja Granada acogerá el próximo 26 de octubre el concierto homenaje a la mítica banda granadina Los Ángeles. Bajo el nombre de 'El eco de Los Ángeles' y dentro de un amplio y ambicioso proyecto que también contempla la edición de un disco doble, esta cita con numerosos artistas y grupos principalmente de Granada ya ha tiene las entradas a la venta.

La apertura de taquillas para la traslación al directo de 'El eco de Los Ángeles' "desprecinta" la cuenta atrás de un despliegue mayor con la inminente publicación de Soleá Morente del tema 'Una vez más' (9 de septiembre) y la referida publicación de un álbum doble (25 de septiembre).

Todo este despliegue en torno al legado de Los Ángeles lo conforman musicalmente la aristocracia del pop hecho en Granada, así como el nervio del underground. Ambos se unen para rendir culto al legado de una obra indestructible que se fue demasiado pronto.

Transcurrido medio siglo desde el trágico accidente de 1976 que se cobró las vidas de Poncho González y José Luis Avellaneda, el reconocimiento a Los Ángeles "huye del homenaje perezoso y del mero trámite comercial", según indican desde la productora que impulsa todos estos acontecimientos.

La iniciativa, que abrió fuego con la reinterpretación del tema 'Momentos' a cargo de Anni B Sweet y Pedro de Dios, encuentra ahora un nuevo punto de inflexión en la mirada de Soleá Morente, que estrena el próximo 9 de septiembre su lectura de la canción 'Una vez más'.

La entrega de este adelanto sirve de entrada para la edición, el 25 de septiembre, del trabajo discográfico completo: un compendio en formato doble donde la tradición y las nuevas corrientes de la escena conviven con absoluta coherencia.

Miguel Ríos, Jota y Florent (Los Planetas), Víctor Lapido, JJ Machuca o Napoleón Solo figuran entre la nómina de aliados convocados por Popi González y Pablo González (hijos de Poncho y alma del proyecto), secundados en los mandos técnicos por José Antonio Sánchez desde Producciones Peligrosas, Miguel Martín y Jesús Coca.

CONCIERTO EN OCTUBRE Y EXPOSICIÓN EN DICIEMBRE

La dimensión en vivo de esta aventura alcanzará su momento cumbre el 24 de octubre en el Teatro CajaGranada. Un concierto único para el que ya se pueden adquirir las entradas y que congregará sobre el escenario a nombres esenciales como Miguel Ríos, Lori Meyers, Lapido, José Antonio García (de 091), Soleá Morente, Antonio Arias & Juan Codorniú (de Lagartija Nick), Popi González, Pablo G, Quini Almendros (de La Guardia), Juan Alberto (de Niños Mutantes), Adolfo (de Los Íberos) & Luis Martín (de Los Ronaldos), Unidad y Armonía, José A. Sánchez, Miguel Martín, Jesús Coca, Jesús García, Paulina del Carmen, Tessa Olmos, Eva Penélope, María Alcaraz, Nacho Pacheco y Pablo Bachs.

El recorrido de esta reivindicación irá más allá de la música en directo en el tramo final del año. Durante el mes de diciembre, la sede de Caja Rural acogerá una cuidada exposición documental integrada por fotografías inéditas, objetos personales y material de archivo. "Un repaso exhaustivo que evita la fecha vacía para certificar que el legado de Los Ángeles no pertenece al pasado, sino al corazón más vivo de nuestra cultura musical", apuntan.