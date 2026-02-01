El Teatro Daymelia de Jaén acoge la gala de la II edición de los Premios Grajo en un homenaje a la excelencia creativa

Imagen del premio Grajo del Carajo concedido a los niños mini speaker Corner. - AYUNTAMIENTO DE JAÉN

JAÉN 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Teatro Darymelia ha vivido este sábado una "noche histórica" para la cultura de la capital, con la celebración de la gala de la II edición de los Premios Grajo. En un teatro "lleno hasta la bandera", la ciudad de Jaén ha rendido homenaje a la excelencia creativa de jiennenses premiados en sus distintas categorías, en una ceremonia marcada por la emoción, el ingenio y el "profundo orgullo" de ser jiennenses.

Tal y como ha emitido el Consistorio local en una nota, esta gala a la que ha asistido la Primera Teniente de Alcalde y concejala de Cultura y Turismo, María Espejo, así como representantes del equipo de Gobierno municipal, miembros de la corporación municipal, y representantes de la sociedad jiennense.

Por su parte, Espejo ha destacado "el rotundo éxito de una iniciativa que nació para visibilizar el potencial cultural de la capital", al tiempo que ha señalado que "esta gala no es solo una entrega de premios, es el reconocimiento al alma de Jaén y ver el teatro así de lleno nos confirma que la cultura está más viva que nunca".

En contexto, esta gala ha sido presentada por los 'Mini Speaker corner', alumnas del Colegio Santa María de los Apóstoles y Cucha! Qué podcast. El Laboratorio de Artes Escénicas Delirium ha ejercido de anfitrión con la actuación de Los Alicaídos II, y otras más con 7DaySTing, Fernando Galindo & Victoria y Vicente Martínez 'Kalaván', "que han hecho vibrar al público en una noche donde la música y el teatro también han sido protagonistas".

Todos los premiados, figuras de la talla de la actriz Rosario Pardo (Teatro), el artista internacional Belín (Pintura), o el chef Pedro Sánchez Bagá (Hostelería), recogieron sus estatuillas, no obstante, por motivos de agenda de última hora, no pudieron estar presentes Santi Rodríguez (Cine), David Uclés (Literatura) y Carmen Linares (Flamenco).

Desde la organización se ha anunciado que, próximamente, se celebrará un acto especial en la Universidad de Jaén (UJA) para hacerles entrega de sus respectivos premios. Un evento que contará con la participación de las niñas del colegio y los compañeros de la Asociación de Síndrome de Down.

El premio Grajo Cine ha sido para Santi Rodríguez, actor y cómico, que lleva a Jaén en la sangre, reconocido nacionalmente, "muy querido por la ciudadanía" y que destaca su versatilidad artística. El Premio Grajo Danza, para Mario Bermúdez, el multipremiado coreógrafo, cuyo hogar artístico. Marcat Dance, una de las compañías de danza contemporánea más aclamadas de España con sede en Vilches.

Por su parte, el premio Grajo Arquitectura-Arqueología ha sido para Juan Carlos Castillo Armenteros, natural de Torredelcampo, catedrático de Universidad. Medalla de Oro de la Villa de Torredelcampo donde también es Cronista Oficial desde 2011. El premio Grajo Literatura ha sido para David Uclés, natural de Úbeda, escritor, músico y dibujante, además, ganador del 82 Premio Nadal por su novela 'La ciudad de las luces muertas'.

El premio Grajo Escultura ha sido para José Ríos, pintor hiperrealista jiennense y escultor español. Muchas de sus obras se observan al aire libre en calles, glorietas y paseos. Su proyección es nacional e internacional "donde ha dejado su huella en numerosas ciudades fuera de su tierra natal".

El premio Grajo Corazón, uno de los premios secretos hasta la celebración de esta gala otorgado por Caja Rural de Jaén, ha sido para el presidente de la Asociación Provincial de Síndrome de Down, Javier Valsera, cuya labor se centra en la defensa de los derechos, visibilidad e inclusión social.

El premio Grajo Blanco, también secreto hasta esta celebración, ha sido otorgado por Síndrome de Down al director de Secretariado de Comunicación y Divulgación Científica de la UJA, Julio Olivares, profesor de filología inglesa.

El premio Grajo del Carajo, concedido por los niños mini speaker Corner ha sido para el Jaén Paraíso Interior CF, un club que simboliza todo un "orgullo deportivo" de la provincia y uno de los clubes más respetados de España.

El premio Grajo Pintura es para Belín, artista internacional jiennense, un genio que ha revolucionado el grafiti mundial al fusionar hiperrealismo con el cubismo de Picasso en un estilo propio. Suele decir de él mismo que la fuerza está en las raíces. A pesar de ser uno de los mejores grafiteros del mundo y pintar en Nueva York, París o Londres, Belin decidió mantener su base de operaciones en su ciudad natal, Linares, "demostrando que se puede ser universal sin renunciar a la tierra".

El premio Grajo de la Música Clásica ha sido concedido a Manuel Coves, un prestigioso director de orquesta nacido en Linares, un gran talento de la provincia que ha exportado su música clásica y lírica, con una gran proyección internacional.

El Premio Grajo Estrella Jadisa ha sido concedido a Tomás Roldán, una figura clave del asociacionismo cultural en Jaén, conocido como alma de Jaén Genuino. Destaca por su compromiso "por la recuperación y puesta en valor del conjunto histórico de Jaén". El Premio Grajo Teatro ha sido para Rosario Pardo, una de las actrices más queridas y respetadas de España con una trayectoria sólida en cine, teatro y TV que lleva por bandera y en su alma a Jaén.

El Premio Grajo Música Moderna y otros estilos ha sido para Sergio Albacete. Saxofonista de proyección internacional que ha convertido su tierra en epicentro de vanguardia y formación profesional. Uno de los músicos más brillantes y polifacéticos de la provincia. El premio Grajo Hostelería ha sido para Pedro Sánchez 'Bagá', alma de su restaurante Estrella Michelín, es la figura que ha situado a Jaén "en el olimpo de la gastronomía a nivel mundial para la capital".

El premio Grajo Comic-Grag ha sido para una de las figuras clave más brillantes del humor gráfico de Jaén, Juan Carlos Contreras. Destaca por su capacidad para retratar la idiosincrasia jiennense. Durante décadas, sus viñetas en medios de comunicación, se han convertido en una "crónica imprescindible de la actualidad en la provincia. Su vinculación a la cultura es absoluta".

El premio Grajo IA-Arte ha sido concedido a la UJA. Esta entidad es uno de los "principales motores del dinamismo cultural" en la provincia. El premio Grajo Flamenco ha sido para Carmen Linares, la gran dama del flamenco, "una de las figuras más completas y respetadas en la historia de este arte".

En suma, la concejala María Espejo ha agradecido a todas las entidades, patrocinadores "que hacen posible esta gala" y, de forma muy especial se ha referido al músico Matías Casas, "alma mater" de estos Premios Grajo, "por su dedicación infatigable para que esta segunda edición haya superado todas las expectativas".