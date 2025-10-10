El teatro se une a la solidaridad para llevar sonrisas a los niños hospitalizados de Granada con 'La pareja equivocada'

Presentación informativa de la representación de la obra de teatro 'La pareja equivocada' con fines benéficos, con la concejala de Política Social de Granada, Amparo Arrabal - AYUNTAMIENTO

GRANADA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Granada, a través de las áreas de Cultura y de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores, colabora con la Fundación Espadafor en una nueva cita de teatro solidario que combina cultura, humor y compromiso social para llevar sonrisas a los niños hospitalizados con base en la representación de la obra 'La pareja equivocada'.

La compañía Tirinto & Co representará la comedia de José María García-Luján el próximo viernes 17 de octubre a las 20,00 horas en el Teatro Isabel la Católica. Los fondos recaudados se destinarán a apoyar los programas que la Fundación Espadafor desarrolla para que los niños hospitalizados o en situación de vulnerabilidad mantengan la ilusión y la sonrisa cada día.

La concejala de Política Social, Familia, Discapacidad y Mayores de Granada, Amparo Arrabal, ha presentado esta obra en rueda de prensa junto al presidente de la fundación, José Espadafor, destacando "la importancia de iniciativas que demuestran que la cultura puede ser también una herramienta de transformación social y solidaridad". En palabras de la edil, "cuando el arte se pone al servicio de quienes más lo necesitan, se convierte en una poderosa forma de hacer comunidad y de sembrar esperanza".

Arrabal ha subrayado, además, "la sensibilidad y el compromiso de la Fundación Espadafor, que ha convertido el teatro y otras expresiones culturales en una vía para mejorar la vida de los demás". 'La pareja equivocada' presenta una sucesión de enredos amorosos con un tono divertido y optimista.

Su autor y director, José María García-Luján, miembro de la Academia de Artes Escénicas de España y granadino de adopción, aporta una mirada humorística sobre las relaciones humanas. Las entradas están disponibles en 'redentradas.com' y en la taquilla del Teatro Isabel la Católica.