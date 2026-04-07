Los teatros de Córdoba se llenan de danza con el estreno absoluto de 'Yo soy Yerma' y el espectáculo 'Averno'

Archivo - Exterior del Teatro Góngora. - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La programación de abril en los teatros de Córdoba está marcada por la conmemoración del Día Internacional de la Danza, el 29 de abril, celebrado con grandes títulos como 'Yo soy Yerma', estreno absoluto de la compañía Andanzas-TNT, y 'Averno', de la compañía Marcat Dance, así como la tercera edición de la Gala de Danza organizada por el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río. Además, el Gran Teatro acogerá varias obras teatrales de reconocidos directores.

Según ha indicado el Instituto Municipal de las Artes Escénicas en una nota, en el Teatro Góngora se inaugura la agenda cultural con 'Pasión y música', un concierto de Alberto de Paz promovido por la Hermandad de la Quinta Angustia a favor de su obra social. Tras la Semana Santa, el pianista propone un concierto concebido como un espacio de reflexión y emoción, donde la Pasión se revisita desde una mirada más íntima y artística. Estará acompañado, este martes, 7 de abril, por Antonio Fernández, al violín y la voz de Elena Morínez.

En este teatro, la Sala Polifemo continúa con el ciclo 'Los jueves de Polifemo' este 9 de abril. La compañía Lucía Vázquez interpretará 'Normcore (Lo normal)', un espectáculo donde dos bailarinas se citan para ofrecer un trabajo coreográfico basado en el movimiento puro y minimalista sin perder expresividad y narrativa. Estas dos intérpretes Lucía Vázquez y Sandra Ortega, encarnan una coreografía de forma diversa, según su cuerpo y espíritu, con la música en directo del músico y compositor Miguel Marín Árbol.

El Gran Teatro de Córdoba vivirá 'Una noche de amor desesperada', un espectáculo en homenaje al grupo Triana en su 50 aniversario. Las canciones más emblemáticas de este grupo, conformado por Jesús de la Rosa, Eduardo Rodríguez Rodway y Juan José Palacios 'Tele', sonarán bajo una puesta de escena a la altura. Aún pueden adquirirse las últimas entradas para disfrutar el 11 de abril de Eternos Triana.

Asimismo el teatro continúa presente en el IMAE con la obra 'Esencia', escrita por Ignacio García May y protagonizada por Juan Echanove y Joaquín Climent, el 17 de abril. Una obra enigmática que explora la fragilidad de la realidad a través del reencuentro de Pierre y Cecil, dos viejos amigos que entre recuerdos y reflexiones, despliegan un laberinto de percepciones donde lo real se desdibuja.

Ese mismo fin de semana, el monologuista y presentador Manu Sánchez ha agotado ya las localidades para '¡Entregamos!', su show que vuelve a Córdoba con un éxito absoluto en dos funciones.

La comedia llega el 23 de abril con la vuelta al Teatro de la Axerquía de los monologuistas Aguilera y Mení con su show 'Misión impro-sible', que roza el lleno absoluto.

'El barbero de Picasso', escrito por Borja Ortiz de Gondra, se representará en el Gran Teatro el 24 de abril. Se trata de una comedia hilarante, cuyo reparto está compuesto por Antonio Molero, Pepe Viyuela, Mar Calvo y José Ramón Iglesias, y que tiene como punto de partida la conocida relación de amistad y camaradería que el pintor malagueño mantuvo con su peluquero Eugenio Arias en Vallauris desde 1948.

VÍCTOR MANUEL LLEGA CON 'SOLO A SOLAS CONMIGO'

Por su parte, el cantante Víctor Manuel recala el 25 de abril en el Gran Teatro con su gira 'Solo a solas conmigo', una propuesta que invita a la reflexión sobre la realidad actual frente al conformismo y el aislamiento social. En este concierto, el asturiano entrelaza el estreno de temas inéditos con los grandes himnos que han definido sus seis décadas de trayectoria.

Ese mismo día, en el Teatro de la Axerquía se vivirá en directo el fenómeno 'Las guerreras K-pop', un espectáculo musical y coreográfico dirigido al público infantil y familiar, que se inspira en el fenómeno global del K-POP para ofrecer una experiencia escénica llena de ritmo, color y emoción.

'YO SOY YERMA', ESTRENO ABSOLUTO

El estreno absoluto 'Yo soy Yerma', creado por la compañía AndanZas-TNT, llega al Teatro Góngora el 24 de abril. En conmemoración del Día Internacional de la Danza, la directora Juana Casado, sitúa a esta protagonista Lorquiana en un psiquiátrico, al límite de la enfermedad mental por su obsesión por ser madre.

Por su lado, el Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río celebrará la tercera edición de la Gala de Danza con la participación del alumnado y profesorado del centro el 28 de abril en el Gran Teatro; incluyendo piezas de danza clásica, contemporánea y neoclásica.

Por último, la compañía Marcat Dance representará en el Gran Teatro Averno, un viaje donde se revela el poder de la liberación y la desnudez de la entidad. Marcat Dance es una multipremiada compañía internacional de danza contemporánea con sede en el pueblo de Vilches, Jaén, cofundada en 2016 por el coreógrafo español Mario Bermúdez y la bailarina estadounidense Catherine Coury.

PROGRAMACIÓN INFANTIL EN EL TEATRO GÓNGORA

El 19 de abril llega 'Kacharristán', un concierto para cacharros y orquesta con dos músicos sobre el escenario, el dúo Vibra-tó conformado por Joaquín Sánchez y Miguel Guinea. Los niños y niñas entre 8 y 12 años podrán disfrutar de este espectáculo vibrante, lleno de humor y música épica, que invita a reflexionar sobre el impacto de nuestros residuos y el poder transformador de la creatividad.

Asimismo, dentro del ciclo 'Vamos al teatro', la compañía La Maquiné presenta '¡Soy salvaje!', la emocionante historia de Mona, una niña criada en la selva por un gorila llamado Koko. Su historia reflexiona sobre la importancia de proteger nuestro planeta y tomar medidas para preservar su belleza y biodiversidad. Esta sesión matinal tendrá lugar el domingo 26 de abril.

Para clausurar la agenda cultural de abril en el IMAE, tendrá lugar 'Gospel Córdoba. 10 años contigo', en el Gran Teatro el 30 de abril. En su décimo aniversario, recopilan los grandes éxitos desde el inicio de la formación hasta el día de hoy, canciones clásicas y modernas del gospel en un hilo conductor que habla sobre la trayectoria del grupo.

Las entradas para todos los espectáculos del IMAE están disponibles en 'teatrocordoba.es', en las taquillas de los teatros de Córdoba en su horario habitual y en la app IMAE-Teatros de Córdoba, disponible para iOS y Android.