La provincia de Jaén se suma a los Días Europeos de la Artesanía con actividades para dar a conocer el sector local

Visita al taller de Antonio Jesús Puertas, artesano de la madera de olivo. - JUNTA

JAÉN 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Jaén se suma a la conmemoración esta semana de los Días Europeos de la Artesanía con un amplio programa de actividades que tiene como objetivo acercar la singularidad y riqueza de cada oficio a la ciudadanía.

Así lo ha indicado la delegada territorial de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Ana Mata, que ha visitado este martes dos talleres, uno de artesanía con madera de olivo en Chilluévar y un alfar de cerámica en Baeza. Unas visitas a las que también han asistido, en el primer caso, la alcaldesa, Mairena Martínez, y la concejala de Servicios Sociales y Formación, Ana Calero, en el segundo, según ha informado el Gobierno andaluz.

Mata ha señalado la relevancia de esta efeméride que realiza "una mirada diferente para impulsar la diversidad y excepcionalidad de la creación artesana en la provincia en particular y en toda Europa en general".

A lo largo de esta semana se llevarán a cabo actividades gratuitas que acercarán a los visitantes de todas las edades el trabajo artesanal. Jornadas de puertas abiertas en talleres en los que cada participante puede hacer su propia pieza artesana o asistir a demostraciones en vivo.

Exposiciones, visitas guiadas a zonas significativas para la artesanía son también actividades se realizarán estos días en la provincia. El programa se puede consultar en la web de los Días Europeos de la Artesanía.

El primer de taller que ha visitado la delegada de Empleo es el de Antonio Jesús Puertas Moya, que acaba de inscribirse en el Registro Oficial de Artesanos, aunque cuenta con más de cuatro décadas de experiencia en un oficio que aprendió en su familia, de manos de su padre ebanista.

Al frente de AJ Artesano de olivo (con sede en Chilluévar y también 'on line'), realiza una vasta creación, todo tipo de piezas personalizadas, adaptadas a lo que demande el cliente, y donde fusiona tradición y modernidad.

Y lo hace siempre utilizando madera de olivo, con una artesanía que requiere presteza en la talla y en el tratado de la madera, que deja secar unos cinco años antes de tallarla. También aprovecha cada nudo y cada veta para conseguir resultados espectaculares.

Cuando la talla está ultimada, la trata con una mezcla de cera natural de abeja y de aceite que la protege y realza el color de la madera. Un artesano que ha zigzagueado en un oficio que reforzó a raíz de la pandemia y al que ya sí dedica todo su tiempo y su saber artesanal.

CERÁMICA

Por su parte, María José Moreno Moreno cuenta con una dilatada experiencia artesanal, inscrita en el Registro de Artesanos desde hace más de una década, y su singular taller Cerámica Pepa Moreno es, a su vez, Punto de Interés Artesanal (PIA), que gestiona junto con David Fernández.

Se trata de un alfar situado en el centro histórico de Baeza, ciudad Patrimonio de la Humanidad, a espaldas de la Catedral y la plaza de Santa María. Ubicado a su vez en una vivienda de la época renacentista, con portada de sillería y patio interior de gran belleza. En este taller, Pepa Moreno realiza sus piezas, con demostraciones en vivo y también con espacio de exposición y venta (también con tienda digital).

Licenciada en Historia del Arte y gran amante de la cerámica y la alfarería, está apostando por recuperar parte de la historia perdida en la cerámica baezana del siglo XVII, que se distingue por sus tonos albos y sus cenefas azules.

También sigue investigando, modelando y recuperando esta singular cerámica. Además trabaja en nuevos y variados proyectos con los que dinamizar su taller. Conjugando otras líneas, como la bisutería artesanal, y añadiendo diferentes técnicas cerámicas, como el raku, la cuerda seca y la fotocerámica, entre otras.