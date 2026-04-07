Renta 2025-2026: Hacienda devuelve hasta 1.200 euros por hijo y más si vives en estas comunidades autónomas

Archivo - (Foto De ARCHIVO) Una Familia En El Parque De El Retiro, A 4 De Julio De 2023, En Madrid (España).- EDUARDO PARRA / EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Declaración de la Renta se podrá realizar de forma telemática desde mañana miércoles, 8 de abril. Con la fecha clave cada vez más cerca, muchos padres contribuyentes están haciendo los cálculos de los gastos que podrán deducir en esta Campaña de la Renta.

Existen deducciones en el IRPF por nacimiento o adopción que se aplican tanto a nivel estatal como autonómico. La mayor parte de estas ayudas son compatibles y se pueden sumar en caso de que se cumpla con los requerimientos porque son independientes.

A nivel estatal, destaca la deducción por maternidad de hasta 1.200 euros por hijo, destinada a mujeres con hijos menores de tres años que estén dadas de alta en la Seguridad Social o mutualidad o que cobren prestación contributiva o asistencial por desempleo. La deducción también corresponde a las madres que en cualquier momento posterior al nacimiento, estaban dadas de alta en Seguridad Social o mutualidad con al menos 30 días cotizados.

Esta ayuda puede aplicarse en la Declaración de la Renta o cobrarse de forma anticipada a razón de 100 euros mensuales. Quienes tengan derecho a esta deducción, la pueden incrementar en un máximo de 1.000 euros si han pagado gastos de custodia en guarderías o centros de educación infantil.

Asimismo, se contempla una deducción por un importe máximo de 1.200 euros anuales para familias numerosas, que se puede incrementar en 600 euros a partir del cuarto hijo.

Respecto al tramo autonómico, explicamos las deducciones más destacadas para los padres en cada comunidad autónoma, entre las que se incluyen nacimientos, adopción, partos múltiples y familia monoparental. Es recomendable que los contribuyentes consulten los requisitos en cada región, así como otras deducciones relacionadas como acogimiento de menores, guardería, gasto de material escolar o deportivo.

MADRID

La comunidad aplica una deducción de 721,70 euros por nacimiento o adopción de hijos. En el caso de partos o adopciones múltiples, las cuantías correspondientes al primer período impositivo en que se aplique la deducción se incrementarán en 721,70 euros por cada hijo.

Además, Madrid cuenta con una deducción para familias numerosas de categoría general del 50% de la cuota íntegra autonómica con el máximo de 6.186 euros en tributación individual. Esta deducción asciende al 100% para las familias numerosas de categoría especial con el límite de 12.372 euros en tributación individual.

CATALUÑA

Deducción de 150 euros por nacimiento o adopción de hijos en declaración individual o 300 euros en conjunta. Si el contribuyente es progenitor de una familia monoparental, la deducción será de 300 euros.

VALENCIA

Deducción de 300 euros por nacimiento o adopción en el periodo impositivo hasta los 2 ejercicios posteriores. Asimismo, la región aplica deducciones de 246 euros por nacimiento o adopción múltiples en el período impositivo.

La comunidad cuenta con deducción por familia numerosa o monoparental desde 330 euros para la familia de categoría general, que se puede extender hasta 660 euros en caso de categoría especial. Esta deducción es compatible con las deducciones por nacimiento o adopción de un hijo y por nacimientos o adopciones múltiples.

En el caso de las madres trabajadoras se aplica una deducción de 460 euros por cada hijo mayor de 3 años y menor de 5 años.

ANDALUCÍA

Deducción de 200 euros por cada hijo en caso de nacimiento, adopción o acogimiento familiar. Si el contribuyente se encuentra en municipios con problemas de despoblación el importe asciende a 400 euros, y en caso de parto o acogimiento múltiple, la cuantía se incrementará en 200 euros.

Asimismo, se aplican deducciones de 100 euros para los padres de familia monoparental y se puede incrementar 100 euros por cada ascendiente que conviva en la familia. Por su parte, Andalucía tiene deducciones para familias numerosas de 200 euros para la categoría general y de 400 euros para la especial.

ARAGÓN

Deducción de hasta 600 euros por cada nacimiento o adopción cuando se trate del tercer hijo o sucesivos. Asimismo, se aplica una deducción de 200 euros por el nacimiento o adopción de un hijo con discapacidad igual o superior al 33%.

ASTURIAS

Se modifica la cuantía de la deducción por el cuidado de descendientes, sustituyéndose el importe diferenciado en función del orden del descendiente por una cuantía única de 600 euros por cada descendiente (antes 500 eruos por el primer descendiente y 600 eruos por el segundo y sucesivos).

Deducción de 1.000 euros por cada hijo nacido o adoptado en el caso de partos múltiples, o de dos o más adopciones constituidas en la misma fecha. Asimismo, la comunidad aplica deducciones de 1.000 euros por familia numerosa de categoría general, y de 500 euros para familias monoparentales.

BALEARES

La deducción por nacimiento o adopción de hijos asciende a 800 euros por el primer hijo, 1.000 euros por el segundo, 1.200 euros por el tercero y 1.400 euros por el cuarto hijo y los siguientes.

CANARIAS

La deducción por nacimiento o adopción es de 265 euros para el primer o segundo hijo, 530 euros para el tercero, 796 euros para el cuarto y 928 euros para el quinto hijo y los sucesivos.

En caso de que el hijo tenga una discapacidad superior el 64% se incrementará la deducción a 600 euros cuando se trate del primer o segundo hijo.

La comunidad también cuenta con deducción de 133 euros para familias monoparentales y de 597 euros para familia numerosa general. Este importe aumenta a 796 euros para la categoría especial.

CANTABRIA

Deducción de 1.400 euros por nacimiento o adopción de hijos en el ejercicio en que se produzca y los dos siguientes (incompatible con la regulada por el Estado). La región aplica también una deducción de 200 euros para el titular de familia monoparental.

CASTILLA Y LEÓN

Deducción de 600 euros por familia numerosa general. En caso de cuatro descendientes el importe se eleva a 1.500 euros y si son 5 descendientes, la cuantía asciende a 2.500 euros.

Asimismo, se incluyen deducciones de 1.010 euros por nacimiento o adopción del primer hijo, de 1.475 euros desde el segundo hijo, y 2.351 euros desde el tercer hijo.

En municipios con población inferior a 5.000 habitantes se podrán deducir 1.420 euros si se trata del primer hijo y el importe se eleva a 3.300 euros en el caso del tercer hijo o sucesivos.

CASTILLA LA MANCHA

Deducción de 100 euros por cada hijo nacido o adoptado en el periodo impositivo, 500 euros en caso de partos o adopción de 2 hijos y 900 euros si se trata de 3 o más hijos. En el caso de familia monoparental, se aplica una deducción de 200 euros.

Además, la comunidad cuenta con una deducción de 200 euros para familias numerosas, hasta 400 euros para la categoría especial.

EXTREMADURA

Deducción por partos múltiples de 300 euros por cada hijo nacido en el periodo impositivo. Además, la región cuenta con una deducción de 250 euros por cada menor en régimen de acogimiento familiar.

GALICIA

Deducción de hasta 360 euros en el caso del primer hijo, de hasta 1.200 euros si se trata del segundo hijo, y de hasta 2.400 euros para el tercer hijo o siguientes, duplicándose las cuantías en el caso de que el nacido o adoptado tenga reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%.

Asimismo, la cuantía se incrementará en un 20% para los contribuyentes residentes en municipios con menos de 5.000 habitantes. La deducción se extenderá a los 2 periodos impositivos siguientes al de nacimiento o adopción.

MURCIA

La deducción es de 100 euros para el primer hijo nacido o adoptado, de 200 euros para el segundo y 300 euros para el tercer hijo y los sucesivos. Además, la comunidad cuenta con una deducción de 303 euros por familia monoparental.

LA RIOJA

La deducción por nacimiento o adopción de hijos es de 600 euros para el primer hijo, 750 euros para el segundo, 900 euros para el tercero y los sucesivos, y además, en caso de nacimientos o adopciones múltiples, se añaden 60 euros adicionales de deducción.

PAÍS VASCO

En Álava la deducción es de 734,80 euros por el primer hijo y se incrementa hasta 2.366 a partir del quinto hijo. En Vizcaya y Guipúzcoa la deducción es de 682 euros por el primer hijo, hasta 2.195 euros desde el quinto.

En los tres territorios, con vigencia desde el 1 de enero de 2025, los contribuyentes que contraten de manera indefinida a trabajadores del hogar para el cuidado de menores de 12 años, personas con discapacidad 65% o en situación de dependencia, pueden aplicar una deducción de 250 euros por periodo impositivo.

Como novedad, las madres que se reincorporen al mercado tras cesar su actividad para cuidar a menores o adoptados se pueden deducir 1.500 euros por cada año de interrupción, aumentados un 50% en partos o adopciones múltiples.

NAVARRA

En el caso de descendiente soltero menor de 30 años que cumpla los requisitos de convivencia y rentas inferiores al IPREM, Navarra aplica una deducción en la cuota de 483 euros para el primer hijo, que se va incrementando hasta 1.286 euros para el sexto y siguientes. Además, si ese descendiente tiene menos de 3 años o es adoptado, se aplica una deducción de 664 euros por cada hijo en esa situación.