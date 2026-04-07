El Tesoro coloca 6.440 millones en la subasta de letras y ofrece los intereses más altos en más de un año

Archivo - Edificio del Banco de España en Madrid. - Carlos Luján - Europa Press - Archivo

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Tesoro Público español ha colocado este martes 6.439,25 millones de euros en una nueva subasta de letras a seis y doce meses, en el rango máximo previsto, y lo ha hecho elevando la rentabilidad a los niveles más altos en el último año y medio, ante la posible subida de los tipos de interés para frenar la escalda de precios por la guerra en Oriente Próximo.

En la primera subasta del organismo público del mes de abril, los inversores han seguido mostrando interés por los títulos españoles y la demanda ha superado los 8.600 millones de euros, muy por encima de lo adjudicado en los mercados.

En concreto, el organismo financiero dependiente del Ministerio de Economía ha colocado 2.050,56 millones de euros en letras a seis meses, y el interés marginal se ha colocado en el 2,391%, muy por encima del 2,077% de la emisión previa del mismo tipo de papel y el más elevado desde enero de 2025. La demanda ha superado los 3.300 millones de euros.

En la subasta a 12 meses, se han adjudicado 4.388,69 millones de euros, más que el importe de 5.328 demandado por los inversores, y la rentabilidad media se ha situado en 2,640%, también mucho más elevado que el 2,137% de la subasta anterior de la misma referencia y el interés más alto desde septiembre de 2024.

EL JUEVES ESPERA COLOCAR HASTA 6.750 MILLONES

A esta emisión le seguirá otra esta misma semana, el jueves 9 de abril, en la que se subastarán bonos y obligaciones del Estado, con el objetivo de adjudicar entre 5.250 millones y 6.750 millones de euros.

En concreto, prevé colocar bonos del Estado a 3 años, con cupón del 2,35%; bonos del Estado a 5 años, con cupón del 2,60%; obligaciones del Estado a 10 años, con cupón del 3,30% y obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años, con cupón del 1,15%.

Los tipos de interés marginal de referencia de cara a esta emisión se sitúan en el 2,404% para los bonos del Estado a 3 años; en el 2,943% para los bonos del Estado a 5 años; en el 3,484% para las obligaciones del Estado a 10 años y en el 1,301% para las obligaciones del Estado indexadas a la inflación de la zona euro a 10 años.

Tras estas emisiones, el Tesoro Público español volverá a los mercados de deuda el próximo 14 de abril, con una emisión de letras a tres y nueve meses, a la que seguirá otra de bonos y obligaciones del Estado el día 16 con la que cerrará las subastas del mes.

NECESIDADES DE FINANCIACIÓN DE 55.000 MILLONES DE EUROS PARA 2026

El Tesoro Público prevé unas necesidades de financiación nuevas de 55.000 millones para 2026, la misma cifra que en 2025. La estrategia de financiación del Tesoro Público estará condicionada este año por el buen momento de la economía española y la responsabilidad presupuestaria, según el Ministerio de Economía.

De los 55.000 millones de euros previstos en emisiones netas del Tesoro para este año, 50.000 millones de euros serán para deuda a medio y largo plazo, esto es, bonos y obligaciones, deuda en divisas, préstamos y deudas asumidas, mientras que 5.000 millones serán para emitir letras del Tesoro, las mismas cifras que en 2025.

En términos brutos, las emisiones totales alcanzarán este año los 285.693 millones de euros, un 4,2% más respecto al cierre previsto para 2025 (274.242 millones de euros), debido a las mayores amortizaciones que se producirán en 2026.

De esta cantidad bruta programada para este año, 176.935 millones de euros corresponden a emisiones brutas de deuda a medio y largo plazo, un 3,1% más que lo previsto para 2025 (171.514 millones de euros), mientras que se prevén 108.758 millones de euros para letras del Tesoro, casi un 5,9% más respecto al cierre estimado para el año pasado (102.728 millones de euros).

En 2025, por quinto año consecutivo, se mantuvo la vida media de la deuda española en el entorno de los ocho años.

En concreto, según datos del Ministerio de Economía, la vida media de la deuda española se situó en 2025 en 7,93 años, su nivel más alto desde 2021, cuando alcanzó los 7,99 años.