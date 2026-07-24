Los teatros municipales de Córdoba iniciarán temporada con el 50 aniversario del Teatro de la Axerquía

El IMAE presenta la temporada 2026/2027 con el 'slogan' 'Todos somos teatro'. - IMAE/RAFA ALCAIDE

CÓRDOBA 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) ha presentado la temporada 2026/2027 con el 'slogan' 'Todos somos teatro'. "Un cartel que aúna la diversidad de artes escénicas incluidas en la programación de los teatros municipales y que llama a los cordobeses a sentir las artes escénicas", ha dicho la presidenta del organismo, Isabel Albás.

El Teatro de la Axerquía cumple 50 años el 15 de septiembre y para conmemorarlo se ha diseñado una programación extraordinaria con tres espectáculos teatrales los días 15, 16 y 17 de septiembre, dado que la representación de la obra 'Julio César' de William Shakespeare a cargo de la Compañía Nacional de Teatro fue la protagonista de la noche inaugural.

La compañía teatral más veterana de Córdoba, Trápala, inaugura con la creación de una dramaturgia sobre el mito de Don Juan, 'Cuán largo me lo fiáis', junto al Coro de Ópera de Córdoba y Camerata Gala. Este texto dramático fue representado en Córdoba en el año 1617 por la compañía de Jerónimo Sánchez, precedente que sirvió a Tirso de Molina para crear su obra 'El Burlador de Sevilla'.

La Compañía de Teatro Clásico de Córdoba presentará 'El perro del hortelano' de Lope de Vega y Carpio, en la segunda jornada. Esta comedia palatina de enredo, publicada en 1618, gira en torno al amor, celos y honor.

La Compañía Teatro Clásico de Sevilla cierra con 'Macbeth', una de las tragedias principales de William Shakespeare, con la que la compañía ha sido galardonada con el Premio Lorca 2026 a mejor adaptación o versión teatral. Las obras tendrán precio único de 15 euros por sesión o de 35 euros para las tres.

'EL BRUJO', CORO DE ÓPERA Y MAGIA

Rafael Alvarez, 'El Brujo', estará en el Gran Teatro el 2 de octubre con 'La segunda venida de Cristo o el yoga de Jesús', basado en la obra de Yogananda que lleva mismo título y en fragmentos de otro espectáculo presentado por 'El Brujo' hace 15 años del Evangelio de San Juan.

Con motivo de su 40 aniversario el Coro de Ópera de Córdoba, junto a la Orquesta de Córdoba, celebra la efeméride con una obra cumbre de la lírica española, 'Marina', los días 9 y 11 de octubre en el Gran Teatro.

El ciclo 'La Magia está en Córdoba' vuelve los días 16 y 17 de octubre al Teatro Góngora y Gran Teatro. Toni Bright, uno de los mentalistas más prestigiosos de España, inaugura el ciclo con 'Creer para ver'.

La segunda cita será 'Por arte de magas'. Tres de las mejores magas de la escena actual, Inés, Dania Díaz y Amelie, se unen por primera vez sobre el mismo escenario para firmar un espectáculo sin precedentes en el país. Seguido de este ciclo, tomará el relevo 'Houdini, El musical', que revive la increíble historia real del ilusionista y 'showman' más famoso de todos los tiempos.

PÚBLICO FAMILIAR Y TEATRO

El ya clásico ciclo que convoca al público familiar los domingos en el Teatro Góngora, 'Vamos al teatro', inicia su temporada el 18 de octubre con 'Cateura', de la mano de la Compañía Alas Circo Teatro. Un espectáculo que invita a la reflexión sobre nuestro impacto en el planeta y a la lucha por construir un mundo más sostenible y amable. La siguiente cita será 'Comienza el espectáculo', de la Compañía Hermanos Moreno, el 18 de diciembre. Un peculiar y divertido espectáculo de malabares y payasos aderezado con música original y tocada en directo.

El mes de noviembre tendrá dos marcadas señas de identidad: el teatro y el flamenco. El Teatro Góngora acogerá el día 2 'Don Juan Tenorio', de José Zorrilla, versionada por la Compañía cordobesa Escena Trece respetando el texto original del autor.

En el mismo espacio, el día 6, se disfrutará de 'Inolvidable', en la que el cordobés Juan Carlos Rubio escribe y dirige este espectáculo en el que rinde homenaje a la gran Rocío Dúrcal junto a su hija Carmen Morales, al actor y cantante Alejandro Vera, y con las versiones que Julio Awad ha hecho de los éxitos de su madre.

La siguiente cita será el sábado 7 en el Gran Teatro con 'La ópera de los tres centavos', en la que Bertolt Brecht pretende denunciar la prostitución, la miseria y abuso de poder en plena crisis económica --la obra se estrenó en Berlín en 1928--. Con Coque Malla de protagonista.

Aitana Sánchez Gijón tomará las tablas del Gran Teatro el sábado 14 con un drama intenso sobre el amor, el destino y pasiones prohibidas, donde la fuerza de la tragedia se impone con una actualidad sorprendente: 'Malquerida', de Jacinto Benavente, versionada por Juan Carlos Rubio y Natalia Menéndez.

Y la última propuesta teatral de noviembre, día 28, será en el mismo recinto con 'Panorama desde el puente', una de las obras más célebres del dramaturgo estadounidense Arthur Miller, estrenada originalmente en 1955. Aborda con crudeza el drama de la inmigración ilegal, obsesión y traición familiar. Será protagonizado por un gran elenco liderado por María Adánez y José Luis García-Pérez.

FLAMENCO

Un año más, el IMAE ha programado cuatro propuestas ineludibles para los amantes del flamenco por el aniversario de la declaración como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. La primera el jueves 5 en la Sala Polifemo con 'Fetén', espectáculo tragicómico con música en directo.

La segunda y tercera propuestas, también en el Teatro Góngora, en la sala principal serán 'Alboroto', el domingo 15, un espectáculo para todos los públicos alegre y disparatado, y Pastora Galván junto a dos bateristas, el miércoles 18, con 'TRIBUsssh!', que mezcla flamenco y rock.

Y el broche final a esta conmemoración lo pone el Ballet Flamenco de Andalucía, en el Gran Teatro el día 21, con 'Flamenco Patrimonio', creado para conmemorar el 15º aniversario de la declaración, que pone en diálogo la tradición y creación contemporánea. Con la dirección artística y coreográfica de Patricia Guerrero.

Para que noviembre sea inolvidable, Pasión Vega cantará una recopilación de las canciones más emblemáticas de las películas del cineasta Pedro Almodóvar, el viernes 13, en 'Pasión Almodóvar'. La malagueña compartirá escenario con uno de los más reconocidos pianistas de jazz del panorama musical actual, Moisés Sánchez.

CIERRE DE AÑO

Para cerrar el año, los teatros mantienen su compromiso de llegar a todos los públicos y gustos, así como poner en valor el talento local. El día 4 de diciembre en el Teatro Góngora, la Compañía Atalaya presentará la famosa obra del teatro del absurdo 'El Rey se muere', de Ionesco.

Los amantes de la zarzuela volverán al Gran Teatro el 11, a disfrutar de 'La Gran Vía', de Federico Chueca y Joaquín Valverde, de mano de la Compañía Sevillana de Zarzuela y la Orquesta Sinfónica y Coro titular de la Compañía Sevillana de Zarzuela.

Un elenco de grandes rostros como Jon Plazaola y Eva Isanta dan vida a la comedia escrita por el dramaturgo romano Publio Terencio Africano en el siglo II a. C, 'Los hermanos', el día 12 en el Gran Teatro. La cordobesa Trinidad Montero, La Trini, celebrará 30 años de carrera con su espectáculo 'Indómita' el día 18 en el Teatro Góngora.

Para cerrar el año teatral, directamente desde el West End de Londres llega la ganadora de tres premios Olivier 2025, incluido el de Mejor Espectáculo, 'Gigante', de Mark Rosenblatt, en el Gran Teatro, el día 19, con José María Pou, quien encarna a Roald Dahl, en una obra inspirada en hechos reales.

Para los días navideños dos grandes citas musicales para disfrutar del talento joven: Paco Montalvo, 10º Aniversario Alma de violín flamenco, el día 28 en el Gran Teatro, y el Concierto Sinfónico Orquesta Fundación Barenboim-Said, integrada por jóvenes intérpretes, bajo la batuta del director ruso Maxim Emelyanychev.

Todos los espectáculos hasta diciembre estarán disponibles para la venta el miércoles 29 de julio a las 10,00 horas en 'teatrocordoba.es' y en la aplicación IMAE-Teatros de Córdoba. La taquilla del Gran Teatro estará abierta en horario habitual de verano hasta el 31 de julio.