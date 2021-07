Tebas destaca el papel de LaLiga en la gestión deportiva de los 42 clubes nacionales

CARMONA (SEVILLA), 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Liga Nacional de Fútbol Profesional, Javier Tebas, ha destacado la importancia que tiene La Liga en la gestión deportiva de los 42 clubes que conforman el fútbol profesional nacional, ya que "es el mayor activo de los clubes desde la aplicación del convenio colectivo en la temporada 2014-1015".

Ha añadido que "el mayor activo de los clubes son los derechos audiovisuales y la gestión colectiva" y ha explicado que "desde el año 2015, ha recaído en LaLiga". "En la gran mayoría de clubes españoles más del 50% de sus ingresos ordinarios corresponden a los derechos audiovisuales que gestiona LaLiga", ha afirmado Tebas.

Según ha informado la Universidad Pablo de Olavide (UPO) en un comunicado, Tebas ha participado en la conferencia 'La gestión deportiva en una Liga de Fútbol Profesional', dentro del 'Curso de gestión deportiva 360º aplicada al fútbol', disponible en modalidad online, en el marco de la XIX edición de los Cursos de Verano de la UPO en la localidad sevillana de Carmona.

El presidente de LaLiga también ha recalcado el impacto que tiene el fútbol profesional en España gracias a todos los equipos y empresas que lo componen, ya que esta industria es el equivalente al "1,37% del PIB español y genera 184.000 puestos de trabajo cada temporada".

El ponente ha destacado que su empresa puede ser considerada como el "sector de exportación neto más importante de España", porque "solo con 40 millones de logística, trae al país 768 millones de euros". Asimismo, ha explicado que, a diferencia de otras empresas, "lo que se fabrica está hecho aquí, en España, y es exportado a otros países a través de la señal satélite por tan solo 40 millones de euros".

Con respecto a la repercusión que tiene el producto de LaLiga en otros países, Tebas ha detallado que "llega a todo el mundo a través de 115 operadores y 200 países, faltaba Mongolia y Groenlandia y lo conseguimos la temporada pasada".

En esta línea, ha apuntado que todo esto se ha conseguido mediante "77 contratos diferentes" ya que "cada negociación es diferente, cada país es diferente" y se llevan a cabo "estrategias diferentes para optimizarlo todo lo máximo posible".

Ha considerado que es importante entender el nuevo concepto de aficionado, puesto que "ellos son los que lo ven desde la televisión, desde todas esas ventanas donde se pueden ver esos espectáculos deportivos y que también pagan", insistiendo en que son necesarios para mantener la viabilidad económica de los clubes, ya que "pagan por ver el fútbol español y este dinero es el que se distribuye a los clubes de LaLiga".

Para concluir, Tebas ha lamentado que el club que no invierta en digitalización va a tener como consecuencia que "sus valores van a caer de forma terrible en los próximos años" porque "estamos en un momento muy disruptivo, tanto a nivel audiovisual como digital" y, de esta forma, ha precisado que "lo digital no es tener una página web o un community manager, sino que es un concepto mucho más amplio, es tener ordenados a todos los usuarios, conocer sus comportamientos, segmentarlos y conseguir un impacto final lo más rentable posible".

"TRANSFORMACIÓN" EN LA RFEF

Por otro lado, el secretario general de la Real Federación Española de Fútbol, Andreu Camps también ha participado en el curso mediante la conferencia 'La gestión deportiva en RFEF', en la que ha asegurado que la RFEF se encuentra en un "proceso de transformación", ya que tiene como objetivo "no solo centrarse en el deporte federado de alta competición, sino alcanzar todo aquello que tiene que ver con el fútbol en España".

Camps ha afirmado que la RFEF tiene como reto, desde la llegada de Luis Rubiales a la presidencia, "asemejarse a los modelos nórdicos o alemanes", ya que en estos modelos no solo tienen cabida los deportistas profesionales, sino también aglutina a todos aquellos que "practican fútbol bajo otras modalidades no regladas o no competitivas".

Para concluir, Camps ha subrayado que esta "transformación" es "el intento de la RFEF de llegar a toda la sociedad". "Tiene que hacer un proceso de transformación para que el fútbol llegue al mayor número de licencias deportivas femeninas, ya que en el apartado masculino somos los primeros", ha apuntado.

Además, el secretario general, ha precisado que el intento de la RFEF de llegar a todos los que practican el fútbol no se trata de que la federación "ocupe aquello que están haciendo otros", sino que consiste en ofrecer un servicio a esas estructuras para que "confluyan en un mismo ámbito y puedan desarrollar correctamente en España lo mismo que ya se hace en otros países de Europa".