Técnicos de Enfermería del SAS convocan este viernes concentraciones para exigir el reconocimiento de sus funciones

Archivo - Personal Técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) aseando a un paciente en el Hospital Virgen Macarena. Imagen de archivo. - HOSPITAL UNIVERSITARIO VIRGEN MACARENA - Archivo

SEVILLA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Técnicos en Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE) del Servicio Andaluz de Salud (SAS) secundarán una huelga de 24 horas y celebrarán concentraciones este viernes, 28 de noviembre, para exigir a las diferentes administraciones el reconocimiento de las funciones superiores que desempeñan.

Las concentraciones se llevarán a cabo a las 11,00 horas en todos los centros del SAS, según ha informado UGT Servicios Públicos Andalucía en una nota, organización que respalda esta movilización. En el caso de Sevilla, está prevista la asistencia del candidato de Por Andalucía a la Presidencia de la Junta, Antonio Maíllo, y de la portavoz del grupo parlamentario, Inma Nieto, a la concentración convocada en el Hospital Virgen de la Macarena.

En este contexto, desde UGT-A han denunciado el "maltrato" al que se ven sometidos estos profesionales, que "llevan años realizando tareas muy por encima de lo que establece su antiquísimo Estatuto del Personal Sanitario No Facultativo".

En esta línea, han subrayado que ya se han llevado a cabo diversos encierros, concentraciones, manifestaciones y asambleas para visibilizar esta reivindicación. Asimismo, han recordado que han presentado distintas demandas ante los ministerios de Sanidad y de Educación para solicitar que "se agilice una titulación de Técnico Superior (Grupo CI) que reconozca el trabajo que ya desempeñan en los centros y del que se benefician los pacientes".

A este respecto, han lamentado que, hasta el momento, las negociaciones y acuerdos "se hayan quedado en meras promesas incumplidas", lo que ha llevado al colectivo a convocar una huelga que consideran "una seria advertencia de lo que podría suceder en el futuro".

Por ello, la organización sindical ha hecho un llamamiento a todos los profesionales para que respalden estas movilizaciones y ha instado a la Consejería de Salud y Consumo a abrir mesas de diálogo que permitan avanzar hacia el reconocimiento que reclaman las TCAE.