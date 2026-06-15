Técnicos medios y superiores del SAS expresan su "hartazgo" por la "dejadez" en el cumplimiento de su reclasificación

Protesta de técnicos medios y superiores del SAS en el Juan Ramón Jiménez de Huelva. - CCOO-A

SEVILLA 15 Jun. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CCOO y UGT-Andalucía han valorado este lunes la "gran unidad sindical" en torno a las protestas que se han llevado a cabo en todos los hospitales andaluces en las que los técnicos medios y superiores del Servicio Andaluz de Salud (SAS) --en torno a 30.000-- han mostrado su "hartazgo" y han criticado la "incomprensión" y "dejadez" de las administraciones central y autonómica para dotar a este colectivo de una reclasificación al grupo C1 y B, una reivindicación "histórica" que CCOO y UGT firmaron tras unas "duras negociaciones".

Delegados de la Federación de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de CCOO de Andalucía (FSS-CCOO Andalucía) han participado en estas movilizaciones convocadas en los centros sanitarios del SAS y esperan que la Administración central negocie la "implantación inmediata de la reclasificación con sus retribuciones correspondientes".

"En el SAS están afectados alrededor de 30.000 profesionales --en su mayoría TCAEs y técnicos especialistas-- que se encuentran discriminados al no poder promocionar a los grupos profesionales que les corresponden por sus funciones. Esta situación perpetúa además una de las mayores injusticias en el Sistema Nacional de Salud al impedir una importante y justa mejora retributiva", ha lamentado CCOO en una nota.

Desde UGT han destacado que "resulta del todo inadmisible que todavía el Gobierno estatal y el autonómico sigan sin reconocer la capacidad profesional y la formación de estos dos colectivos". En las concentraciones de este lunes se ha puesto de manifiesto el "hartazgo" de los profesionales y la "incomprensión" por la "dejadez de ambas administraciones en solucionar este histórico problema". Desde UGT, han recalcado que las protestas continuarán si no hay "un cambio radical". "Los acuerdos son para cumplirlos", ha sentenciado.