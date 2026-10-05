El Telescopio Solar Europeo obtiene el estatus de 'Landmark' del Foro de Infraestructuras de Investigación (ESFRI)

Render del diseño del futuro Telescopio Solar Europeo. - EST

GRANADA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Telescopio Solar Europeo (EST) ha obtenido el estatus de 'Landmark' por parte del Foro Estratégico Europeo sobre Infraestructuras de Investigación (ESFRI) tras la decisión adoptada en su 97 reunión, celebrada en Cork, en Irlanda, los días 23 y 24 de septiembre de 2026.

Así lo ha informado el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) en un comunicado, en el que señala que este reconocimiento supone un importante hito para esta infraestructura, incluida en la Hoja de Ruta de ESFRI desde 2016, y pone de relieve los avances realizados y el papel que se espera que desempeñe en el ecosistema científico europeo.

Los 'Landmarks' son infraestructuras de investigación que ya están operativas o han alcanzado una fase avanzada de implementación y que ESFRI considera estratégicas para Europa. En el ámbito de la astronomía, la Hoja de Ruta de ESFRI incluye algunas de las principales infraestructuras de investigación europeas, como el Observatorio CTA (CTAO) y el Observatorio del SKA (SKAO), en las que el Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA-CSIC) cuenta con una importante participación científica y tecnológica.

El EST permitirá observar el Sol con un nivel de detalle sin precedentes y avanzar en la comprensión de cómo su actividad afecta al entorno espacial de la Tierra. Sus observaciones complementarán las obtenidas por las misiones espaciales, aportando datos únicos para comprender mejor los fenómenos solares que influyen directamente en la meteorología espacial.

Tal y como explica Manuel Collados, coordinador de EST, se trata de un proyecto que, por su escala y ambición, requiere colaboración europea. "Ninguna institución ni ningún país podría acometer por sí solo una infraestructura de estas características. En este sentido, el reconocimiento de EST como Landmark de ESFRI supone también un respaldo a la sólida colaboración europea que se ha creado en torno al proyecto. El reto que tenemos ahora por delante es transformar esta ambición científica compartida en los compromisos a largo plazo necesarios para iniciar su construcción", señala.

El Telescopio Solar Europeo es un proyecto liderado por España en el que participan el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) y la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) a través del Instituto de Astrofísica de Andalucía (IAA). Ambas instituciones son miembros de la Fundación EST desde su constitución en 2023, junto a otras ocho entidades de siete países europeos.

Su pertenencia a este órgano de gobierno les permite participar en la toma de las decisiones científicas, tecnológicas e industriales que guiarán el proyecto hacia la fase de construcción. "EST no solo plantea el reto de construir el mayor telescopio solar del mundo, sino también el de desarrollar instrumentos de última generación que todavía no existen", señala Luis Bellot, responsable de EST en el IAA-CSIC, desde donde se lidera el consorcio internacional encargado de construir tres de los siete instrumentos de primera luz del telescopio.

"Estos desarrollos tecnológicos son una contribución decisiva del CSIC al proyecto y requieren capacidades de ingeniería muy avanzadas. Para hacerlos posibles también contamos con el apoyo del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MICIU) en el marco de la participación española en EST", añade.

El telescopio proporcionará a la comunidad científica europea una infraestructura de observación compartida, concebida para resolver cuestiones científicas que los instrumentos actuales no son capaces de abordar.

ESTUDIAR EL SOL EN SUS ESCALAS MÁS PEQUEÑAS

El EST se construirá en el Observatorio del Roque de los Muchachos, en la isla canaria de La Palma, España. Su espejo principal, de 4,2 metros de diámetro, y sus instrumentos están diseñados para observar la atmósfera solar a diferentes alturas de forma simultánea y en distintas longitudes de onda.

Los investigadores podrán seguir la aparición de campos magnéticos en la superficie solar y estudiar cómo transportan energía hacia las capas superiores de la atmósfera. Estos procesos son fundamentales para comprender la actividad solar, incluidos los mecanismos que desencadenan las erupciones solares.

El Sol es la única estrella cuya superficie y atmósfera pueden estudiarse con semejante nivel de detalle. Por este motivo, el EST ayudará a los investigadores a estudiar procesos físicos que también son relevantes en otros contextos astronómicos, como el magnetismo de las estrellas de baja masa o la habitabilidad de los exoplanetas que giran a su alrededor.