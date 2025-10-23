Tellado afirma que Montero es la "número dos" del Gobierno de la "corrupción" y "ejecutora del cupo separatista"

SEVILLA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha manifestado este jueves que la vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, es la "número dos" del Ejecutivo de Pedro Sánchez "de la corrupción" ejecutora "de la quita de la deuda y el cupo separatista".

Tellado se ha pronunciado así, en Sevilla, durante el Encuentro de Distritos de la Ciudad junto al presidente del PP provincial, Ricardo Sánchez, y al alcalde de la capital, José Luis Sanz.

Tellado ha afirmado que María Jesús Montero, "manos quemadas, está tan abrasada como el clan de la chistorra" y es "la alumna más aventajada de Pedro Sánchez".

Ha manifestado que Montero "fue la arquitecta del cupo separatista, la ejecutora de la quita de la deuda catalana a la medida de (Oriol) Junqueras y la compañera de quienes amontonaban billetes en la residencia oficial del Ministerio de Fomento".

Para Tellado, Montero, candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía, "tiene mucho que explicar", y ha denunciado que "blindó en la empresa nacional del uranio al gerente de Ferraz que tramitaba los gastos de (José Luis) Ábalos y Koldo". Ha señalado que "su entorno más próximo está plagado de escándalos y sobornos" y ha augurado que "va camino de sacar un resultado todavía peor que el de Juan Espadas en 2022".

"Solo ella podía hundir aún más el suelo del socialismo", ha aseverado Tellado.

Ha manifestado que los socialistas "no solo robaron el dinero de los andaluces a manos llenas, sino que también robaron sus esperanzas, sus oportunidades y su futuro".

Para el dirigente del PP, el socialismo "dejó una tierra arrasada, con paro, precariedad, fuga de inversiones y una gigantesca red clientelar", y ha destacado que "todo eso se ha dejado atrás gracias a la nueva era abierta por el Gobierno del Partido Popular" con Juanma Moreno.

Tellado ha manifestado que "España está harta de (Pedro) Sánchez, de su corrupción, de sus mentiras, de sus cesiones al separatismo y de sus humillaciones ante Bildu".

Ha manifestado que Sánchez "ya no sabe qué inventar para tapar su hundimiento" y que "cada cortina de humo dura menos", recordando que "su última ocurrencia, el cambio de hora, fue despreciada por Europa en menos de un día".

Para Tellado, "el PP ha devuelto la dignidad a Andalucía tras la era de los ERE" y ha acusado al PSOE de estar "hasta las cejas de corrupción, mentiras y soberbia".

Ha insistido en que "los tribunales pronto empezarán a depurar responsabilidades por los delitos del sanchismo" y en que "ya tienen la lupa puesta en los pagos en efectivo de Ferraz, su particular Torre del Oro, a rebosar de billetes".

De otro lado, ha defendido el compromiso del PP con los autónomos, unos "auténticos héroes que sacan adelante este país con su esfuerzo y su talento".

"El socialismo detesta el esfuerzo y cruje a quien arriesga, emprende o monta un negocio", ha dicho Tellado, para quien el Gobierno de Sánchez "ha convertido a los trabajadores por cuenta propia en su cajero automático", mientras el PSOE "premia a los mangantes y castiga a quienes madrugan y crean empleo".

Por su parte, el presidente del PP de Sevilla, Ricardo Sánchez, ha destacado que "la vía andaluza está impulsando el avance de Sevilla hacia un futuro prometedor y está suponiendo una auténtica revolución", toda vez que ha destacado proyectos como la red completa de Metro o la rehabilitación de las Atarazas como muestra del desarrollo y evolución que está experimentando Sevilla.

Ricardo Sánchez ha puesto en valor "los pasos hacia adelante que está experimentando la provincia de Sevilla en términos económicos: líder en la caída de paro, líder en exportaciones, punta de lanza en creación de empleo y autónomos, o destacando por ser uno de los destinos turísticos con mayor demanda". En este sentido, ha subrayado que "todos los indicadores muestran una clara tendencia: avance y crecimiento. Somos una tierra referente en diferentes sectores, a nivel nacional e internacional, y motor económico de Andalucía".

También ha intervenido en el acto el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien ha señalado que "quedan 577 días para que volvamos a ganar en Sevilla y sigamos transformando la ciudad". "Tras muchos años de parálisis, por fin Sevilla está en marcha", ha dicho.

El alcalde ha recordado que "en tan solo dos años hemos puesto a Sevilla en marcha y nada ni nadie la va a parar, pero desgraciadamente tenemos en la Moncloa un gobierno que gobierna contra los sevillanos".

Ha añadido que "Sevilla cuenta con un problema de infraestructuras, como el Puente del Centenario cuyas obras llevan 800 días de retraso o la SE40, entre otras". "Pero nunca hay nadie con quien hablar del gobierno; han decidido castigar a la ciudad de Sevilla", ha señalado.