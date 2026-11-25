Miguel Tellado (PP) en Sevilla - PP

SAN JUAN DE AZNALFARACHE (SEVILLA), 25 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha urgido de cara a las próximas elecciones generales previstas para este domingo, 29 de noviembre, dar a España "lo que disfruta Andalucía desde el 2019" a través de la Junta de Andalucía, liderada por el Partido Popular, y, para conseguirlo, ha solicitado una victoria electoral "contundente".

"Tenemos que ser capaces de acabar con ocho años de Sánchez en España, y para conseguirlo los votos de Andalucía son determinantes", ha asegurado en un acto de campaña del Partido Popular que ha tenido lugar este miércoles, 25 de noviembre, en la localidad sevillana de San Juan de Aznalfarache.

Así, ha apelado a los votantes de Andalucía, "la comunidad más poblada, para que también sea la que dé una mayor alegría a España el domingo cuando se cierren las uñas y finalice el recuento".

Al respecto, ha expresado su deseo de que este domingo sea el día en el que "acabamos con 40 años de gobiernos socialistas" gracias a un "Partido Popular".

"En Andalucía ya no se roba impuestos. Aquí se crea empleo, se crea riqueza, se crean oportunidades aquí se mejora el funcionamiento de los servicios públicos aquí se gobierna para todos", ha concluido.