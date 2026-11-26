El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un 'Talking Corner' en Córdoba, en compañía del presidente del PP cordobés, Adolfo Molina; el portavoz del partido en la provincia, José María Bellido, y la cabeza de lista del PP al Congreso,Lorena Guerra. - PP

CÓRDOBA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha advertido este jueves de que el siniestro ferroviario de Adamuz, en el que murieron 46 personas y hubo más de 15 heridos en enero, "pudo evitarse, pudo no haber ocurrido y este miércoles lo supimos que lo han confirmado los peritos", que la causa más probable del accidente fue el estado de la vía, donde había un bache, justo en el punto de la rotura, que "se detectó, reapareció, creció y nadie volvió a revisarlo", de manera que ha lamentado ante ello que el Gobierno no mantuvo la vía.

En un 'Talking Corner' en el Bulevar Gran Capitán de Córdoba, en compañía del presidente del PP cordobés, Adolfo Molina; el portavoz del partido en la provincia, José María Bellido; la cabeza de lista del PP cordobés al Congreso, Lorena Guerra, y miembros de las candidaturas al Congreso y Senado, Tellado ha comenzado el acto recordando la cercanía con Adamuz, "a 37 kilómetros del lugar donde hace diez meses murieron 46 personas en un accidente ferroviario, la mayoría de ellos andaluces".

En este sentido, el popular ha mencionado que, "según los peritos, el carril pudo romperse 22 horas antes del accidente", y durante esas 22 horas, circularon 47 trenes. "El mantenimiento era responsabilidad exclusiva del Gobierno de España", pero "el Gobierno no hizo su trabajo y finalmente pasó lo que pasó", ha reprochado, subrayando que "no asumieron responsabilidades, ni se preocuparon por que no pudiera volver a repetirse".

Así, ha censurado que "pasaron página sin más". "¿Y qué ocurrió? Que en octubre de este año, del mismo año, tuvimos un segundo accidente en el mismo corredor, 200 kilómetros más al norte, en Urda (Toledo), con otros 69 muertos", algo que Tellado ha tachado de "inaceptable, insoportable e inolvidable". Por tanto, "los españoles no nos vamos a olvidar de ese desastre de consecuencias fatales, ni del resto de negligencias de este Gobierno que nos ha llevado hasta aquí", ha manifestado el popular.

"LA CONSECUENCIA DE LA INCOMPETENCIA"

Ante ello, el número dos del PP ha lamentado que "hoy no hay alta velocidad Madrid-Andalucía por primera vez en 34 años", de manera que "eso sí que es involucionar y es el reflejo, la consecuencia de su incompetencia; tener la alta velocidad suspendida, porque en diez meses ha habido dos accidentes mortales con 115 fallecidos".

De este modo, el popular ha remarcado que "es consecuencia de la negligencia, de la incompetencia de un gobierno desastroso, que lleva cuatro años sin presupuestos", a la vez que ha manifestado que "en el Ministerio de Transportes, que estaba en manos de una organización criminal primero y después en manos de un 'hooligan', enchufaron en las empresas de transportes a las amigas de alquiler de un ya exministro". "Esas son las traviesas de las que se ocupaban en el Ministerio de Transportes y no de las que tenían que ocuparse", ha afeado.

Al respecto, ha enfatizado que "su incompetencia y su corrupción nos han salido muy caras como país", porque "pagamos impuestos de primera para recibir servicios de tercera", mientras que "muchos compatriotas ya no viven para contarlo como consecuencia de tanta corrupción y tanta incompetencia", ha lamentado.

Entretanto, Tellado ha señalado que "Sánchez ha demostrado tan poca vergüenza que no fue capaz de ir a ninguno de los funerales de Estado, ni por las víctimas de Adamuz, ni por las víctimas de Urda". Por contra, ha defendido que "ahí estuvo Alberto Núñez Feijóo". "Eso es lo que nos diferencia a unos de otros", ha dicho.