Tellado señala el "avance" de Andalucía con el PP frente a una Montero que representa "el pasado" y "viene castigada"

JAÉN 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Miguel Tellado, ha afirmado que su partido trabaja "para que España pueda seguir avanzando, como ha avanzado estos años Andalucía de la mano de Juanma Moreno", y frente a un PSOE que en esta comunidad "está volviendo al pasado" de la mano de María Jesús Montero, que regresa "castigada".

"España necesita gobiernos que sirvan, no gobernantes que se sirvan de su posición", ha señalado este viernes en una rueda de prensa en Jaén junto al presidente provincial de la formación, Erik Domínguez, y el portavoz en el Ayuntamiento de la capital, Agustín González.

Tellado ha considerado que hay "una tríada ganadora", con Núñez Feijoó, Moreno y el citado Domínguez, que "está teniendo buenos resultados" y tiene "una visión de futuro"; "mientras que el PSOE tiene la vista puesta en el pasado".

Algo que, a su juicio, "lo está demostrando mejor que nada el regreso de María Jesús Montero a Andalucía", sobre cuya presencia en Sevilla ha ironizado diciendo que el "miércoles alegaba motivos de salud para no comparecer en la sesión de control" en el Congreso y "hoy está perfectamente recuperada. Para Tellado, "no viene ni por voluntad propia ni viene a ganar absolutamente nada", sino que llega "castigada por su jefe", Pedro Sánchez.

"María Jesús Montero representa la vuelta al pasado en Andalucía. Un regreso que tuvo un prólogo en Jaén", ha señalado en alusión a la moción de censura del 2 de enero por que los 'populares' perdieron la alcaldía tras el acuerdo de los socialistas con los hasta que entonces eran su socio de gobierno (Jaén Merece Más).

En este punto, ha indicado que la también ministra de Hacienda "ha querido honrar esa vieja costumbre socialista comprando los votos de determinados concejales", a los que "también ha engañado", para "obtener la Alcaldía de Jaén".

"Ha corregido y mejorado aquella frase de Pedro Sánchez de si necesitan más recursos que lo pidan. Y tiene su propia frase. Montero dice directamente, si necesitan más recursos que nos voten. Es así de simple la lógica de la señora Montero. Caciquismo del siglo XIX. Lo que lleva haciendo el Partido Socialista toda la vida", ha apuntado.

SOSTENIBILIDAD FINANCIERA

Ha recalcado, no obstante, que "debería preocuparse de la sostenibilidad de todos los ayuntamientos que tienen problemas financieros", situación que presenta el de la capital jiennense, uno de los más endeudados del país. Sin embargo, ha afeado que "no acaban de darle la alcaldía al PSOE y, por lo tanto, para ellos no hay solución".

Igualmente, ha instado a la ministra a "preocuparse de conseguir una financiación completa y más justa para todas las comunidades autónomas", "no solo para una". Para el portavoz del PP, "su única prioridad es mejorar la financiación de Cataluña porque tiene que comprar los votos de los independentistas para sostener a Illa en Cataluña y a Sánchez en España".

De este modo, "necesita ese incremento espectacular de la recaudación" en los últimos años, en el que ha incluido la tributación del salario mínimo interprofesional (SMI), para "pagar favores" y "no la aprovecha ni siquiera para reducir la deuda".

Así las cosas, ha calificado a Montero como "el puntal de una forma de hacer política que consiste en gobernar solo pensando en el bienestar del gobierno", cuya prioridad es "protegerse de la justicia a sí mismos y a sus socios".

Frente a ello, ha situado al PP de Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijoó, cuya prioridad es "bajar impuestos para que la actividad económica funcione y para que esa actividad económica permita recaudar más y mejorar la financiación de los servicios públicos".

Igualmente, ha resaltado otros ejes de su política, como a la vivienda, la conciliación o "al apoyo a los sectores estratégicos para que la economía funcione y se cree empleo, pero empleo de calidad, no fijos discontinuos".

"Nosotros vamos a seguir trabajando para avanzar. Para que España pueda seguir avanzando, como ha avanzado estos años Andalucía de la mano de Juanma Moreno. España necesita gobiernos que sirvan, no gobernantes que se sirvan de su posición. Ese es nuestro proyecto político", ha declarado el portavoz del PP.

OPOSICIÓN CONSTRUCTIVA

Una labor que también han subrayado tanto el presidente provincial del partido como el portavoz municipal, quien ha asegurado que no van a "hacer una oposición meramente de vigilantes", sino "una oposición constructiva".

"La diferencia entre ellos (PSOE-JM+) y nosotros es que, mientras gobiernan a base de improvisación, nosotros gobernamos con planificación", ha dicho González, para el que la moción de censura no tenía "ningún tipo de justificación, al menos para los intereses de los jiennenses".

De su lado, Domínguez ha reivindicado la política del PP en Andalucía y ha considerado que Montero podía "coger ejemplos de Juanma Moreno y de la situación de bonanza, de eficiencia, de eficacia y de tranquilidad de seguridad jurídica" en la comunidad, o "copiar las medidas" que a nivel nacional está planteando Núñez Feijoó