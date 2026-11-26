El secretario general del PP, Miguel Tellado, en un mitin en La Carolina (Jaén). - PP JAÉN

LA CAROLINA (JAÉN), 26 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha asegurado este jueves en un mitin en La Carolina (Jaén) que los ocho años de Gobierno de Pedro Sánchez han sido "devastadores". "Con Sánchez ha habido corrupción de la A a la Z, de Ábalos a Zapatero, llegaron robando y no han parado de hacerlo. Lo han manchado todo", ha afirmado Tellado, quien ha añadido que el presidente "se ha quedado solo", sin Zapatero, Montse Mínguez, Óscar Puente, José Luis Ábalos ni Santos Cerdán.

Según el dirigente popular, la única salida del PSOE es que "nos olvidemos de todo". "Por eso bailan, por eso cantan, por eso nos recomiendan canciones. Quieren que nos olvidemos de todo lo que han hecho, de todo lo que han roto y de todo lo que han robado", ha señalado, antes de sostener que el próximo 29N los españoles dirán "que no se olvidan".

Tellado ha calificado al Ejecutivo de "negligente" e "incompetente" y ha reprochado que se hayan pagado más impuestos con "los peores servicios de la historia", citando la seguridad, las carreteras, los trenes, la vivienda, la inmigración, un apagón y Ceuta. "Todo hoy en España funciona peor que en el año 2018, cuando llegaron al Gobierno", ha lamentado, y ha vinculado al Ejecutivo con "18 sumarios judiciales" y "132 imputados".

Asimismo, ha asegurado que el PP ganará las elecciones para afrontar la "reconstrucción nacional" y "reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición como país", con un Ejecutivo que trabaje para todos y un voto popular que ha definido como "el voto del cambio real".

Tellado ha sostenido que ese cambio también supondrá "un antes y un después" para la provincia de Jaén, a la que ha definido como "tierra de gente que trabaja duro, de gente que madruga, de gente que se esfuerza, de gente que saca adelante a sus familias con dignidad", así como de "personas honradas" y "decentes" que merecen un Gobierno "honrado y decente".

El dirigente popular ha acusado a Sánchez de haber "abandonado a Jaén" durante los últimos ocho años y de haberse olvidado "de sus pueblos, de su campo, de los jóvenes y de las infraestructuras", por lo que ha pedido votar "en masa" al PP de Alberto Núñez Feijóo el próximo domingo.

Como ejemplo de cambio, ha citado a La Carolina, donde, según ha dicho, este "ha sido imparable", recordando que en las municipales de 2023 el PP pasó de cinco a once concejales y del 28 % al 58 % de los votos, lo que permitió recuperar la Alcaldía tras ocho años de gobiernos socialistas.

Por su parte, el cabeza de lista del PP al Congreso por Jaén, Luis Mariano Camacho, ha asegurado que Feijóo cuenta con un plan para "salvar a España y a Jaén" mediante inversiones en infraestructuras hidráulicas, un plan de 40.000 millones hasta 2030 y un ferrocarril que permita llegar a Madrid en poco más de dos horas y media, con una inversión de entre 450 y 500 millones de euros, además de completar la A-32 e impulsar la A-81.

Camacho ha contrapuesto estos "compromisos reales" con un Ejecutivo que, a su juicio, "en la campaña electoral intenta meter miedo", frente a una propuesta que busca generar "esperanza" y conformar un Gobierno "técnico" y "decente", resumiendo su mensaje en "gestión y honradez" frente "al sanchismo y la corrupción".

Asimismo, el presidente provincial del PP, Erik Domínguez, ha señalado que existen "tres principales razones para votar a Feijóo el próximo 29N": la responsabilidad de gobierno del partido, el contraste entre sus candidaturas municipales y la presencia de Juanfran Serrano en las listas del PSOE, y la necesidad de frenar la polarización. Domínguez ha añadido que en Jaén pesa además el respaldo al campo, a agricultores, ganaderos y al aceite de oliva, con una hoja de ruta para defender los intereses agrarios andaluces.