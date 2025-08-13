La temperatura media de julio en Andalucía fue de 26,9º, valor que supera en 0,9º el promedio, siendo "muy cálido"

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

La temperatura media del mes de julio en Andalucía ha sido de 26,9º, lo que representa un valor 0,9% por encima de la media desde 1961, y se considera un mes "muy cálido". No obstante, se sitúa por debajo del máximo del mismo mes de 2015, cuando se registró una media de 28,5º, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) facilitados a Europa Press.

En cuanto a las temperaturas máximas, julio ha registrado 34,4º de media en Andalucía, lo que supone un 0,6% más que la media histórica y se sitúa en la décimosexta posición de un ranking liderado por julio de 2015, cuando se marcó una media de 36,7º, lo que representa 2,9º más que el promedio.

Respecto a las temperaturas mínimas, el séptimo mes ha marcado una media de 19,4º, lo que supone 1,2º más que la media y un grado menos que los récords que se marcaron en julio de 2022 y de 2015, con 20,4º y 2,2º más que el promedio.

A nivel nacional y, según el avance climático de julio de 2025 de la Aemet, este mes tuvo carácter cálido y humedo, con una temperatura media en la España peninsular de 23,8°, valor que supera en 0,7 ° la temperatura media de un mes de julio promediada con el periodo de referencia 1991-2020. Se trató del decimosegundo julio más cálido desde el comienzo de los registros en 1961 y del décimo del siglo XXI.

Julio fue muy cálido en zonas del sur de Galicia, en la mayor parte de las áreas costeras peninsulares, Ceuta, Melilla y en la mitad sur peninsular. En contraste, las temperaturas de julio fueron normales en la mitad oeste del Pirineo catalán y en áreas a lo largo del curso del Ebro. En la mitad norte de la Península y áreas más aisladas del sur fue un mes cálido. En Baleares el carácter del mes fue muy cálido, mientras que en Canarias, pese a la variabilidad en función de las zonas, fue un mes cálido en su conjunto.

El mes comenzó con la continuación del episodio cálido iniciado en los últimos días de junio, con hasta 5° por encima de lo normal el día 1. Por su intensidad y duración, destacan dos episodios cálidos, entre los días 1-10 y entre los días que van del 14 al 18 de julio. A partir de 19 se retiró la masa de aire cálido que provocó este último episodio, con temperaturas más frescas de lo normal durante los últimos diez días del mes.

Las temperaturas más altas entre estaciones principales correspondieron a la base aérea de Alcantarilla, con 43,0° el día 18; al aeropuerto de Sevilla, con 42,5° el día 1; y al aeropuerto de Córdoba, donde el día 2 se midieron 42,3 °C. En tres estaciones principales (Barcelona aeropuerto, Las Palmas de Gran Canaria aeropuerto y observatorio de Tortosa-Roquetes) se observó la mínima más alta de julio desde que se tienen registros.

Las temperaturas mínimas más bajas que se alcanzaron en estaciones principales fueron los 5,0° que se midieron en Puerto de Navacerrada el día 21, los 6,0° registrados en Molina de Aragón el día 25, los 6,9° medidos en el aeropuerto de Valladolid y los 7,2 °C del aeropuerto de Salamanca, ambos el mismo día 21.

CARÁCTER HÚMEDO

El mes de julio tuvo carácter húmedo en cuanto a lluvias, con una precipitación media sobre la España peninsular de 20,9 mm, valor que representa el 124% del valor normal del mes (periodo de referencia: 1991-2020). Fue el décimo noveno mes de julio más húmedo de la serie desde 1961, y el cuarto del siglo XXI, empatado con julio de 2013. En Canarias fue el julio más lluvioso de toda la serie histórica.

El carácter de la precipitación en España mostró una notable variabilidad espacial, destacando contrastes entre zonas muy húmedas y otras con un marcado déficit de precipitación. Predominaron los valores muy húmedos y húmedos en el tercio oriental peninsular, con especial incidencia en la Comunidad Valenciana, Región de Murcia, este de Castilla La Mancha, Aragón y Cataluña. En la Región de Murcia e interior de Cataluña mostró carácter extremadamente húmedo.

Por el contrario, julio mostró carácter seco y muy seco en Galicia, especialmente en el noroeste y la franja costera, así como en el norte de Castilla y León y Asturias. En el resto de la Península el carácter fue normal. En ambos archipiélagos julio mostró carácter húmedo y muy húmedo con algunas zonas extremadamente húmedas.

Las mayores precipitaciones diarias registradas en los observatorios principales durante el mes de julio se concentraron, principalmente, en la primera decena del mes. Destacan los 59,6 mm registrados en Girona/aeropuerto el día 6, seguidos por los 57,6 mm en Castelló /Almassora el día 12 y los 39,2 mm en Guadalajara el día 3. Estos dos últimos constituyen récord en 24 horas para julio de sus respectivas series.

En cuanto a la precipitación total mensual registrada en los observatorios principales durante el mes, destacan los 123,8 mm acumulados en Girona/aeropuerto, seguidos por los 107,3 mm en Donostia/San Sebastián/Igeldo, y los 89,4 mm en Castelló/Almassora, que también constituye el récord mensual de su serie. Estos valores reflejan una distribución desigual de las precipitaciones, con acumulados significativos en el noreste peninsular y áreas del litoral mediterráneo.