Las temperaturas descenderán hasta diez grados entre miércoles y jueves en Andalucía y subirán de nuevo el fin de semana

Imagen de archivo de una mujer con abanico. - María José López - Europa Press

SEVILLA 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Andalucía, Juan de Dios del Pino, ha informado este lunes que "las temperaturas bajarán hasta diez grados entre el miércoles y el jueves en Andalucía --un grado por debajo de lo habitual en esta época--.Por tanto, a partir del miércoles "bajan las temperaturas en toda Andalucía de forma apreciable aunque se recuperarán el fin de semana".

En declaraciones a Europa Press, el delegado ha detallado que "el jueves será el día menos caluroso" con temperaturas que rondarán los 30 grados en Sevilla, representando una bajada "sustancial" respecto a días anteriores. Respecto a otras zonas "especialmente" afectadas, ha señalado que en sitios muy calurosos como Andújar o Montoro también van a bajar unos diez grados "gracias a la llegada del viento atlántico a toda la región".

Ello se debe, según ha explicado el delegado, a que hay una situación meteorológica que divide a Andalucía en dos partes a causa de un anticiclón en el norte de África y una dana formándose al oeste de Portugal que "está provocando comportamientos climáticos diferenciados en la región". Por tanto, "estas condiciones implican que durante el lunes y el martes las temperaturas no van a subir tanto en Huelva y Sevilla que se situará en torno a los 30 grados, mientras que en otras zonas sí se esperan valores más elevados como en Córdoba y Jaén que rozarán los 35 grados".

Asimismo, Del Pino ha señalado que "parece muy probable que se confirme la primera ola de calor" con las altas temperaturas registradas durante estos últimos días, superando los 40 grados en algunos puntos, junto a los valores que se registren este lunes y martes en el cantábrico y valle del Ebro.

No obstante, Del Pino ha advertido que "a partir del viernes empiezan de nuevo a subir las temperaturas, recuperándose progresivamente los valores térmicos".