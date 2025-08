Las temperaturas siguen superando los 40º en Andalucía toda la semana, con un descanso el jueves por una DANA

SEVILLA 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

Andalucía mantendrá la ola de calor con altas temperaturas, que superarán los 40 grados, hasta el próximo domingo en zonas del Valle del Guadalquivir, Genil, Guadiana y Granada, a excepción del próximo jueves cuando una DANA poco activa, con presencia de algunas nubes e incluso chubascos ocasionales, afectará a la zona occidental de la comunidad autónoma, incluida la provincia de Sevilla.

Esto ha explicado a Europa Press el delegado territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), Juan de Dios del Pino, que ha señalado que la situación anticiclónica potente de las Azores va a traer temperaturas que serán relativamente altas para esta época del año, con cielos poco nubosos o despejados.

De este modo, la previsión de la semana se divide en dos, con un episodio de DANA el próximo jueves frente al cual las provincias de Huelva, Cádiz y Sevilla no superaran los 40º grados, incluso los 38º. De hecho, aunque no haya grandes episodios de lluvia, este embolsamiento en las capas media de la atmósfera traerá nubosidad. No obstante, dicho efecto no se notará tanto en el resto de Andalucía.

Tras este episodio, el delegado ha subrayado que las temperaturas no solo vuelven a ser altas, sino que superarán las del principio de semana en la mayor parte de la comunidad a excepciones de los diferentes litorales del mediterráneo, en especial la Costa del Sol (Málaga). Al respecto, durante la segunda parte de la semana se podría llegar a superar los 42º y 43º, incluso los 44º grados.

Por otro lado, el viento va a ser de componente este, con un levante no muy intenso, en algunos momentos puntualmente fuerte, localizado en el estrecho de Gibraltar desde este lunes al miércoles, incluido el domingo. Asimismo, soplará el viento muy calmado en zonas del interior.