La tercera edición del Festival Celtasur de Cúllar Vega (Granada) se celebrará en formato virtual el 20 de junio

GRANADA, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La tercera edición del Festival Celtasur de Cúllar Vega, en el área metropolitana de Granada, se celebrará en formato virtual, abierto y gratuito, el 20 de junio debido a la crisis sanitaria del Covid-19.

Este festival, enmarcado dentro de los proyectos singulares del área de Cultura de la Diputación de Granada, contará en su programación con el IX Encuentro Internacional de Músicos con Aires Celtas, cita que el año pasado convocó a más de 130 músicos y 2.000 personas llegadas desde todos los rincones del país.

Este año se podrá ver en el canal de Youtube del Ayuntamiento de Cúllar Vega, según ha informado la Diputación en una nota tras su presentación virtual, en la que la diputada provincial de Cultura y Memoria Histórica y Democrática, Fátima Gómez, ha participado junto al alcalde de Cúllar Vega, Jorge Sánchez, y el director artístico del festival, José Antonio Rodríguez.

La diputada provincial ha señalado lo "importante que es que se celebre, que se adapte a la realidad que estamos viviendo y pese a las dificultades que tenemos, apostar por la cultura, apostar por la música sigue siendo de vital importancia".

Por su parte, el alcalde de Cúllar Vega ha dicho que "aunque no se pueda realizar en vivo, vamos a seguir cumpliendo con el objetivo de hacer crecer el festival y convertirnos en un referente; ya no solo provincial, si no también autonómico y nacional".

Por último, el director artístico del festival ha asegurado que, si bien la inmensa mayoría de festivales han pospuesto su programación al año 2021, en el caso de Celtasur, "hemos decidido mantener esta edición en apoyo a la cultura en estos difíciles momentos, y hacer un puente internacional, programando un festival completamente online".