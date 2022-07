Teresa Rodríguez apuesta por "derogar la Ley de Amnistía" para hacer "justicia con los crímenes del franquismo"

SEVILLA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, ha defendido este martes la conveniencia, a su juicio, de ir "más allá" de lo que contempla la nueva Ley de Memoria Democrática que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez y que actualmente se tramita en el Congreso de los Diputados, y "derogar la Ley de Amnistía, la 'ley de punto y final', que ha garantizado que en este país no se haga justicia con los crímenes del franquismo".

A preguntas de los periodistas tras mantener una reunión con trabajadores de Abengoa en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez se ha pronunciado así en una atención a medios sobre la nueva Ley de Memoria que impulsa el Gobierno y que cuenta con apoyo de Bildu, lo que ha ocasionado críticas entre exdirigentes socialistas.

Teresa Rodríguez ha señalado que le parece que en materia de "memoria histórica y democrática estamos a años luz de poder ser una democracia de Primera División" en España, de forma que, "más allá incluso de la propia ley que se está planteando a nivel estatal, yo iría más allá en la necesidad de la derogación de la Ley de Amnistía, de la ley 'de punto y final'".

Esa ley de la Transición, según ha abundado, "ha garantizado que en este país no se haga justicia con los crímenes del franquismo y que haya víctimas vivas que no puedan llevar a los tribunales los asesinatos de sus familiares, porque en este país se decidió poner un punto y final, cosa que otros países de Latinoamérica decidieron no hacer", según ha advertido.

"Estamos tan lejos de eso que disputas sobre cuestiones más formales entre el propio Partido Socialista habla de una crisis de identidad por parte del Partido Socialista, pero no de ahora", según ha continuado la parlamentaria electa por Cádiz, "sino desde la propia Transición", donde por parte del PSOE "aceptaron tapar con kilos de tierra los crímenes del franquismo", según ha concluido Teresa Rodríguez.